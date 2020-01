Monogram dévoile deux nouvelles collections de luxe

La marque d'électroménagers de prestige présente les collections Minimaliste et Expression,

soulignant un savoir-faire remarquable et un design élégant et contemporain.

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Monogram a dévoilé une gamme réinventée d'électroménagers de prestige au Canada dans le cadre de ses deux nouvelles collections distinctes : Minimaliste et Expression. La marque de luxe a travaillé en étroite collaboration avec des concepteurs de renom pour conférer une allure harmonieuse et contemporaine à ces nouvelles collections grâce à une qualité d'exécution exceptionnelle, des matériaux soigneusement sélectionnés et une attention portée à chaque détail.