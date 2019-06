Monnaie Collection Royale lance un ensemble édition spéciale afin de célébrer l'inauguration du pont Samuel-De Champlain

En vente pour un temps limité , cet ensemble édition spéciale comprend une pièce commémorative officielle et une pièce de 50 cents hors-circulation fabriquée par la Monnaie royale canadienne . Ces deux pièces de collection sont insérées dans un magnifique livret comportant des photos du nouveau pont ainsi que des textes témoignant de sa conception et de sa construction.

Disponible dans plusieurs points de vente, incluant des boutiques souvenir à Montréal ainsi que dans certaines succursales de Postes Canada (Jean Coutu) et à monnaieroyale.com au coût de 19,95 $, cet ensemble signé Monnaie Collection Royale constitue le souvenir idéal pour immortaliser l'inauguration de ce superbe ouvrage d'ingénierie qui symbolise l'immense fierté de la population québécoise et canadienne.

Officiellement inauguré le 28 juin 2019, le pont Samuel-De Champlain sera une porte d'entrée impressionnante et moderne vers le Grand Montréal, en plus de refléter la réalité de la région et les divers besoins de transport de ses usagers. Au terme de 4 ans d'efforts, plus de 2 000 personnes dévouées ont participé au chantier de ce pont qui rend hommage à l'une des personnalités historiques les plus connues du Canada.

À PROPOS DE MONNAIE COLLECTION ROYALE

Distributeur officiel de métaux précieux et de produits de collection de la Monnaie royale canadienne depuis plus de 20 ans, Monnaie Collection Royale a pour mission de promouvoir ses produits à l'échelle nationale, en plus de développer de nouveaux projets et concepts de prestige. Possédant une expertise exceptionnelle en matière d'investissement, Monnaie Collection Royale offre également des solutions simples afin d'acquérir ou de vendre des métaux précieux, que ce soit des pièces ou lingots en or, argent ou platine.

www.monnaieroyale.com

SOURCE Monnaie Collection Royale

Renseignements: Source, Monnaie Collection Royale, 1 877 222-0142; Relations médias, Valérie Gonzalo / BePR Communications, 514 626-6976, valerie.gonzalo@bepr.ca