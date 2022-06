Monique Leroux , C.M., O.Q., FCPA, administratrice de sociétés, présidente du conseil d'administration, lg2

Claude Auchu , associé, président et chef de la direction, lg2

Joe Strolz , vice-président opérations, Shopify

Julie Tremblay , administratrice de sociétés

Nathalie Francisci , CRHA-IAS.A - CRHP-ICD.D, présidente exécutive régionale, Gallagher

Norman Jaskolka , FCPA, chef de la direction, Sweet Park Capital et président du conseil du Groupe ALDO

Ravy Por , directrice exécutive et leader du Centre d'excellence en intelligence artificielle et technologies émergentes, KPMG Québec

Alexis Robin , associé, vice-président exécutif, marque et initiatives stratégiques, lg2

Chris Hirsch , associé, vice-président création - Toronto , lg2

Marc Fortin , associé, chef du produit - Montréal, lg2

Mireille Côté, associée, présidente - Québec, lg2

Nicolas Baldovini , associé, vice-président création, Expérience numérique, lg2

Pénélope Fournier , associée, présidente - Montréal, lg2

Une gouvernance à l'avant-garde

Avec la mise sur pied de son nouveau conseil d'administration, lg2 va bien au-delà des pratiques de gouvernance habituelles d'une entreprise privée de sa taille. En effet, moins d'une PME sur trois au Québec (30 %) est gouvernée par un conseil d'administration, selon les données récoltées par le Centre d'expertise en gouvernance de sociétés de l'Université Laval l'an dernier. Or, de ce nombre, rares sont ceux qui comptent sur des membres provenant de l'extérieur de l'organisation.

La nomination de tous les membres du CA, qui est effective dès maintenant, est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, neutre et indépendant. L'ajout de ces leaders reconnus, de différents horizons et aux expériences multiples, permettra à lg2 de poursuivre son développement et de demeurer une entreprise indépendante bien de chez nous, dans un contexte où de plus en plus d'entreprises de services appartiennent à des groupes étrangers. De plus, il permettra à l'organisation de bénéficier d'une diversité de points de vue et de compter sur des membres qui sont représentatifs des expertises, des expériences et des marchés de lg2 ainsi que des différentes parties prenantes avec qui elle collabore.

Cet exercice de gouvernance est l'occasion parfaite pour lg2 de mettre le client et la relève au cœur de toutes ses réflexions entourant le recrutement, le développement, la rétention de talents ainsi que l'arrivée et le parcours des associés dans le modèle d'actionnariat. À ce propos, un Comité du développement et du leadership de la relève a été créé et sera présidé par Marc Fortin, en lien avec la présidente du conseil et le chef de la direction. L'objectif est de trouver les nouveaux talents de demain, de les faire grandir et d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Présider un CA d'expérience et de conviction

Partageant la vision d'avenir de l'entreprise et sachant que lg2 a autant la capacité que le courage de la mener à bien au Québec comme au Canada et à l'international, madame Leroux est la personne toute désignée pour guider ce groupe expérimenté dans cette vision de croissance et de développement.

Femme d'affaires et administratrice de sociétés aguerrie, Monique Leroux a été présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016 et présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec. Elle est aujourd'hui conseillère principale chez Fiera Capital, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle du Canada et présidente du conseil du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ). Madame Leroux occupe également un rôle important sur différents conseils d'administration de sociétés d'envergure internationale. Enfin, elle est aussi membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre national du Québec et chevalier de la Légion d'honneur, en France.

Monique Leroux n'en est pas à sa première collaboration avec lg2, qu'elle a d'abord connue par le biais de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.

Citations



« Je suis ravie d'appuyer l'essor du groupe lg2. Je crois en la vision d'avenir de l'entreprise, qui met sa créativité pour créer un impact positif auprès de ses clients et des communautés qui l'entourent. Ce qui m'a convaincue de rejoindre le conseil d'administration est, entre autres, l'opportunité de travailler avec des gens de cœur, d'action et de convictions, animés par des valeurs progressistes auxquelles j'adhère entièrement. »

- Monique Leroux, présidente du conseil d'administration de lg2

« Aujourd'hui marque le début d'un autre grand chapitre dans l'histoire de lg2. Je suis emballé d'être désormais entouré d'un conseil d'administration qui regroupe des leaders de notre entreprise, et aussi de grands noms du milieu des affaires. L'arrivée de Monique Leroux à la présidence du conseil d'administration démontre la maturité et aussi toute l'attractivité de lg2 au Canada. »

- Claude Auchu, associé, président, chef de la direction de lg2

À propos de lg2

lg2 est une agence d'expérience de marque qui a la conviction que sa créativité doit contribuer à bâtir un monde meilleur. Elle regroupe plus d'une dizaine d'expertises qui travaillent de concert pour concrétiser les plus grandes ambitions de ses clients. Chacun des talents lg2 se dévoue à accompagner et à inspirer ses clients sur la façon dont ils peuvent progresser, façonner leur culture et réussir de manière durable.

Depuis les deux dernières années, lg2 fait partie du club sélect des Sociétés les mieux gérées au Canada. En plus de ses bureaux à Montréal, Toronto et Québec, lg2 dispose d'antennes partout dans le monde en étant membre de Worldwide Partners Inc., l'un des plus importants réseaux d'agences indépendantes avec 70 membres dans 40 pays. Visitez le www.lg2.com.

FICHE D'INFORMATION

lg2 en quelques mots

482 employés à Montréal, Québec et Toronto

Plus grande agence de création indépendante au Canada

Propriété 100 % canadienne composée de 26 propriétaires-gestionnaires (dont plus de 80 % sont des Québécois), de 2 e et 3 e générations d'entrepreneurs

et 3 générations d'entrepreneurs La moyenne d'âge des associés chez lg2 est de 44 ans

La moyenne d'âge de tous les employés chez lg2 est de 36 ans, dont 31 % ont moins de 30 ans

61 % des rôles de direction sont occupés par des femmes et 65 % des employés sont des femmes

L'agence la plus récompensée au Québec depuis 12 ans

Nommée meilleure agence numérique canadienne en 2022 (et dans le top 5 des meilleures agences numériques à l'international) par CSSDesign Awards

dans le top 5 des meilleures agences numériques à l'international) par CSSDesign Awards Depuis les dernières années, dans le top 5 des agences canadiennes du Creative Report Card de Strategy

En 2021, lg2 a été nommée Silver Design Agency de Strategy (Brunico Communications)

