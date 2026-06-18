Monique Giroux nommée directrice artistique de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - La Maison de la chanson et de la musique du Québec annonce la nomination de Monique Giroux à titre de directrice artistique. Conceptrice du projet qu'elle porte depuis 2002, elle cède du même coup la présidence du conseil d'administration à Alexandre Gélinas, directeur général et artistique du Théâtre Le Patriote.

Monique Giroux (photo Julie Artacho) et Alexandre Gélinas (Groupe CNW/La Maison de la chanson et de la musique du Québec)

Autour de l'idée d'un lieu entièrement dédié à la chanson et à la musique d'ici, Monique Giroux a rallié Luc Plamondon, plus de 200 artistes signataires et l'ensemble du milieu, jusqu'à rendre possible ce qui deviendra, en 2028, la première adresse de la chanson québécoise, dans la Bibliothèque Saint-Sulpice. Alors que le projet entre dans une nouvelle phase avec le début du chantier, elle assume la direction artistique pour donner forme à la programmation et aux contenus de la Maison.

« Rêver d'un projet pendant presque un quart de siècle nécessite de cultiver la confiance, la naïveté et la ténacité. Alors que le rêve prend forme, je dois maintenant veiller à ce que sa mission soit accomplie et me concentrer sur ce que la Maison offrira aux artistes et aux publics. C'est là tout le sens de la direction artistique. J'ai la certitude qu'Alexandre Gélinas, à qui je cède la présidence du Conseil d'administration et dont je connais l'attachement aux artistes, à la chanson et à la musique d'ici, sera un allié de tous les instants dans ce projet qui devient le sien. »

-- Monique Giroux, directrice artistique de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

À propos d'Alexandre Gélinas

Alexandre Gélinas est directeur général et artistique du Théâtre Le Patriote depuis 2012, salle mythique et lieu historique de la chanson au Québec. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le milieu culturel, il est président de Culture Laurentides depuis 2015, administrateur de Tourisme Laurentides et de Réseau Scènes, et ancien administrateur de RIDEAU. Il est récipiendaire d'un Félix pour diffuseur de spectacles de l'année (ADISQ, 2017) et de la médaille du député de l'Assemblée nationale pour son implication dans le milieu culturel.

« Je suis profondément touché par l'invitation de Monique Giroux. C'est un immense honneur et un privilège dont je mesure toute la portée. Contribuer à l'émergence d'un lieu entièrement dédié à la chanson et à la musique du Québec correspond parfaitement à la trame de ma vie, tant personnelle que professionnelle. J'accepte cette responsabilité avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une immense admiration pour le travail accompli jusqu'ici par l'équipe et les administrateurs. Aujourd'hui, la Maison franchit une étape importante de son développement et je suis heureux de pouvoir contribuer à cette aventure collective en y investissant toute ma passion pour la chanson et la musique. »

-- Alexandre Gélinas, président du conseil d'administration de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

À propos de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

La Maison sera le premier lieu permanent entièrement dédié à la chanson et à la musique québécoises. Lieu vivant, elle ouvrira ses portes en 2028 dans la Bibliothèque Saint-Sulpice, bâtiment patrimonial de 1914 classé monument historique, au cœur du Quartier latin à Montréal. Le projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de la Ville de Montréal.

SOURCE La Maison de la chanson et de la musique du Québec

Contact : Jérôme Rocipon, direction des communications, [email protected], lamaison.quebec