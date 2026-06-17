NOTE AUX MÉDIAS - La Maison de la chanson et de la musique du Québec lance officiellement ses travaux et fait le point sur l'avancement du projet

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le 16 juin dernier, la Maison de la chanson et de la musique du Québec (La Maison) réunissait partenaires institutionnels, collaborateurs et artistes amis du projet à l'Espace CNM, rue Saint-Denis à Montréal, en face de la future Maison, pour souligner le début officiel des travaux de réhabilitation de la Bibliothèque Saint-Sulpice.

Monique Giroux, la Maison de la chanson et de la musique du Québec - photo : Maryse Boyce (Groupe CNW/La Maison de la chanson et de la musique du Québec)

La soirée, à salle comble, a été l'occasion de faire le point sur les dix-huit derniers mois de travail de l'équipe : constitution de l'organisation, finalisation des plans d'architecture et de scénographie, mise en chantier, lancement d'un appel d'offres pour la conception de l'exposition permanente. Monique Giroux a par ailleurs partagé sa vision de la programmation et des contenus qui prendront vie dans la Maison, un lieu à six vocations (éducative, mobilisatrice, créative, patrimoniale, citoyenne, technologique), conçu pour être ouvert, vivant et accessible à tous les publics.

Des membres d'Harmonium, de Beau Dommage, Jean-Michel Blais, Joe Bocan, Pierre Calvé, Héron, Pierre Kwenders, Alexandre Désilets, Éadsé, Alphonse Bisaillon, Mario Pelchat, Emile Bourgault, Marie-Élaine Thibert, Marco Ema, Luc De Larochellière, Andréa Lindsay, Alfa Rococo et bien d'autres étaient présents pour témoigner de leur soutien au projet.

« La Maison n'est pas un musée. Surtout pas un mausolée. C'est un espace vivant, bruyant, ouvert du matin au soir, dans lequel les artistes vont créer, se croiser et rencontrer un public de tous les âges. »

-- Monique Giroux, idéatrice et fondatrice de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, était présent et a pris la parole pour réaffirmer l'engagement du gouvernement du Québec envers ce projet d'envergure nationale.

«On se rappelle tous des chansons qui ont accompagné nos premières peines d'amour, des chansons que nos parents chantaient… La chanson et la musique, c'est qui on est. Et investir là-dedans, c'est plus important que n'importe quoi d'autre.»

-- M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

À propos de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

La Maison sera le premier lieu permanent entièrement dédié à la chanson et à la musique québécoises. Lieu vivant, elle ouvrira ses portes en 2028 dans la Bibliothèque Saint-Sulpice, bâtiment patrimonial de 1914 classé monument historique, au cœur du Quartier latin à Montréal. Le projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de la Ville de Montréal.

SOURCE La Maison de la chanson et de la musique du Québec

Contact, informations et visuels : Jérôme Rocipon, direction des communications : [email protected], https://lamaison.quebec/