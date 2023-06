MONTRÉAL et TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Teneo, le cabinet-conseil mondial pour PDG, a annoncé aujourd'hui la nomination de Monique F. Leroux à titre de conseillère principale.

Mme Leroux est une administratrice de sociétés chevronnée. Elle a notamment occupé le poste de présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. Elle a aussi agi comme présidente du conseil d'Investissement Québec. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de plusieurs entreprises, dont Michelin, BCE Inc. et de Couche-Tard. Elle a aussi occupé des rôles de leadership chez RBC (Banque Royale), Québecor et comme associée en audit chez EY.

Mme Leroux a été honorée pour ses réalisations dans divers domaines. Elle est membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre du Québec, chevalier de la Légion d'honneur en France et récipiendaire du prix Woodrow Wilson aux Etats-Unis. Elle a également été nommée Fellow de l'Ordre des CPA et de l'Institut des administrateurs de sociétés du Canada. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle dans le secteur des affaires et de sa contribution à la communauté, elle a reçu des doctorats honoris causa de dix universités canadiennes.

Mme Leroux sera appelée à mettre son expertise et ses connaissances au profit des clients de Teneo. De plus, Mme Leroux apportera une perspective unique à l'équipe de direction de Teneo en tant que l'une des rares dirigeantes à avoir des racines profondes des deux côtés de l'Atlantique.

« Nous sommes ravis d'accueillir Monique Leroux chez Teneo à titre de conseillère principale », a déclaré James Crossland, président de Teneo Canada. « La vaste expérience et la crédibilité de Mme Leroux, non seulement au sein du Québec Inc., mais à travers tout le Canada et en Europe, seront des atouts précieux pour notre équipe et les PDG que nous conseillons. Nous sommes honorés qu'elle ait choisi de travailler avec nous alors que nous poursuivons notre expansion commerciale, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale ».

Mme Leroux a ajouté : « J'ai été très impressionnée par le talent exceptionnel et la qualité des conseils fournis par l'équipe de Teneo à ses clients. À une époque où les PDG et les dirigeants d'entreprise ont plus que jamais besoin d'orientations pour réussir et propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets, les conseils offerts par Teneo sont d'une importance cruciale. J'ai hâte de contribuer à l'élan de cette entreprise dynamique au Canada et partout dans le monde ».

Au sujet de Teneo :

