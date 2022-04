Le président et chef de la direction de cette firme spécialisée dans la globalité de l'enveloppe du bâtiment ou dans l'enveloppe du bâtiment, depuis les fondations jusqu'aux toitures, a précisé qu'il a opté pour cette orientation inédite au Québec, conscient que des changements de paradigmes se sont emparés des travailleurs qui recherchent aujourd'hui, en temps de pandémie, un milieu de travail qui correspond à leurs attentes, en termes de qualité de vie, de conciliation travail famille et de stabilité professionnelle. Pour Karl Mongrain, cette politique en ressources humaines n'a fait qu'accroître l'efficacité opérationnelle des quelques 100 employés spécialisés dans la protection de l'enveloppe des bâtiments du secteur commercial et institutionnel qui représente environ 80 % du volume d'affaires annuel, qui dépassera en 2022 les 25M $.

Pour monsieur Mongrain, ce nouveau style de gestion entrepreneuriale est appuyé par l'implantation d'un solide programme de formation à l'efficacité professionnelle. Appelé M1, ce programme conçu avec l'aide d'experts, et lancé en septembre 2021 auquel tous les employés participent. « Tous doivent mettre la main à la pâte, à raison de quelques heures par jour, peu importe que l'on travaille dans le secteur de l'estimation des projets, dans les chantiers eux-mêmes ou dans le domaine des finances » a précisé monsieur Mongrain en soulignant que le programme verra sa première étape complétée en juillet 2022. Pour celui-ci, cette mobilisation des troupes renforce la solidarité, favorise les échanges et la communication, tout en participant à raffiner l'esprit et la fierté d'appartenance à l'entreprise tout comme la cohésion d'équipe.

À ce titre, le siège social installé dans un site de 6000 mètres carrés de superficie fait place à une fermette, des sentiers pédestres, une cabane à sucre, une piste de motoneige, un étang, un jardin collectif et un centre d'entraînement extérieur. Il y a aussi un terrain de baseball auquel s'ajoute une patinoire au cours de l'hiver 2022. « Ce sont là de nombreuses installations dont peuvent profiter tous les employés, au nom de la santé et du bien-être » a poursuivi monsieur Mongrain en insistant même sur le fait que des matchs de baseball opposant l'équipe maison à des équipes d'entreprises concurrentes seront au programme au cours de la saison estivale.

Mongrain, de poursuivre le Président, offre ainsi en ces temps de Covid-19 une occasion de combattre les effets pernicieux de la pandémie et de la pénurie de main d'œuvre, tout en consacrant en principes les valeurs reliées à la mobilité, à l'agilité et à la circulation inter-régions des employés qui oeuvrent à divers titres dans des chantiers variés avec une sorte de statut d'ambassadeurs de l'entreprise. Mongrain possède, outre son siège social de Mirabel, des installations à Ottawa, du côté ontarien, et en Montérégie sur la rive-sud, où elle s'active à la réalisation de projets totalisant 7M $, dont celui de l'une des premières nouvelles Maison des Aîné.e.s qui sera livrée fin 2022. L'entreprise a aussi pignon sur rue à Sherbrooke en Estrie, là où l'hôpital Fleurimont de l'arrondissement du même nom, sera doté d'infrastructures dignes du 21e siècle, avec un Centre Mère-Enfant tout neuf et une toute nouvelle urgence ultra-moderne.

À ces projets majeurs s'ajoute la fierté de prêter son expertise à des travaux majeurs en enveloppe du bâtiment de l'immense projet de luxe baptisé le 628 Saint-Jacques, du constructeur Broccolini, en plein cœur du Square Victoria, face à la Tour de la Bourse. La Tour Deloitte, le CUSUM, Place Ville-Marie, le Centre des archives nationales et plusieurs autres projets à Ottawa, l'hôtel-de-ville de Montréal et plusieurs autres ont aussi bénéficié de l'expertise Mongrain. Le président de Mongrain a conclu en soutenant que tous ces projets portaient la signature d'une expertise technique unique de l'entreprise qui illustre l'un des principaux piliers de force de celle-ci.

