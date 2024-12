Momentum Financial services a rebaptisé Insta chèques Money MartMD, offrir un nom de marque unifié à travers le Canada, avec le même excellent service

TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La société National Money Mart Company, faisant affaire sous le nom de Money MartMD, l'un des plus importants fournisseurs de solutions financières alternatives au Canada, a rebaptisé les établissements Insta chèques partout au Québec pour Money MartMD. Cette nouvelle image de marque stratégique apporte une plus grande cohérence à toutes les succursales Money MartMD à l'échelle nationale, unifiant la marque sous un nom qui représente plus précisément les diverses offres de l'entreprise. Les clients peuvent s'attendre au même service axé sur le client qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, avec un accès facile aux prêts personnels instantanés, à l'encaissement de chèques, aux transferts d'argent, aux mandats instantanés, et plus encore - le tout conçu de façon réfléchie pour répondre aux besoins financiers uniques du client Money MartMD.

La mise à jour de l'image de marque de Money Mart au 8060, boulevard Saint-Michel, Montréal, fait partie du changement d'image de marque de l'entreprise à l'échelle de la province dans toutes les succursales du Québec. (Groupe CNW/National Money Mart Company)

« Notre objectif est de clarifier nos offres de services et d'offrir aux Canadiens des produits financiers novateurs et le soutien dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins uniques », a déclaré Peter Kalen, chef de la direction, Money MartMD. Insta chèques est plus qu'un simple encaissement de chèques, et le changement de marque en Money MartMD permet à l'entreprise de mieux présenter sa gamme complète de services.

Nouveau nom, même excellent service

Cette décision marque une étape passionnante pour Money MartMD dans le renforcement de son engagement à donner la priorité aux clients. Les clients d'Insta chèques peuvent continuer d'accéder à des services financiers pour répondre à leurs besoins uniques dans les nouvelles succursales Money MartMD, à compter d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations, visitez www.moneymart.ca

* Sur approbation de crédit, le cas échéant, et sous réserve du respect des exigences réglementaires et de la politique de Money Mart.

Money MartMD

Fondé en 1982, Money Mart est un fournisseur de services financiers de premier plan, servant des clients à travers l'Amérique du Nord. Il s'engage à créer un nouveau départ financier pour les clients, en les connectant à l'argent quand ils en ont le plus besoin. Les produits financiers offerts comprennent les prêts personnels à court et à long terme, l'encaissement de chèques, les transferts d'argent, le change de devises et la carte MastercardMD prépayée Titanium+MD.

Money MartMD offre aux particuliers et aux familles des outils financiers accessibles et flexibles adaptés à leurs besoins. Grâce à ses 363 succursales au Canada et un dévouement à servir les communautés de ses clients, Money MartMD est là pour vous aider lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez www.moneymart.ca.

