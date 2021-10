MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Mondou, l'entreprise familiale 100 % québécoise qui se passionne pour le bien-être et la santé des animaux depuis 1938, annonce qu'elle retire dès aujourd'hui les colliers aversifs de tous ses magasins. S'inscrivant au cœur des préoccupations et des valeurs de la chaîne pour qui le respect de l'animal est primordial, cette décision fait suite au rapport du Comité aviseur en bien-être animal de Mondou (CABEA) qui a conclu que des techniques et produits alternatifs efficaces sont maintenant accessibles à tous.

« Il est évident que les connaissances sur les animaux et les soins nécessaires à leur bien-être ont beaucoup évolué depuis nos débuts dans l'industrie. Plus que tout, Mondou souhaite partager son savoir-faire avec sa clientèle, aider les familles avec leur animal dans leur quotidien et les accompagner pour trouver des solutions aux problématiques comportementales canines auxquelles elles font face. Nous avons mis en place différentes ressources afin de résoudre ce type de comportement autrement et de mieux guider les familles vers des produits et des conseils personnalisés », mentionne Sarah Vaillancourt, chef principale de l'Académie Mondou et de la formation.

Depuis quelques mois, plusieurs villes entérinent par ailleurs de nouveaux règlements interdisant l'utilisation de ce type de colliers. C'est notamment le cas de Québec, Montréal, Laval, Beauharnois et Sherbrooke, pour ne nommer que celles-ci.

Qu'est-ce qu'un collier aversif?

Un collier aversif est un outil qui a pour but de punir l'animal et d'interrompre un comportement inapproprié. Il est généralement utilisé pour résoudre un problème d'aboiement ou pour contrôler un chien en laisse. Lorsque nous parlons de collier aversif, nous faisons référence au collier étrangleur (choker) et à tous les colliers de type électrostatique (électrique), vibration, citronnelle, air et ultrasons pour les clôtures invisibles.

Pourquoi retirer les colliers aversifs des magasins Mondou?

Il a été démontré que, dans la majorité des cas, les colliers aversifs ne corrigent pas la problématique initialement définie par le propriétaire de l'animal. Ceux-ci sont malheureusement peu adaptés et deviennent rapidement inefficaces après un certain temps d'utilisation. Ces colliers peuvent même causer des comportements d'anxiété ou d'agressivité chez l'animal.

« Nous souhaitons être en mesure de nous adapter aux différentes personnalités de chaque chien ainsi qu'aux besoins des gardiens d'animaux sans avoir recours aux colliers aversifs. Au-delà de l'inconfort de l'animal ou des risques de blessures qu'entraîne l'utilisation de ces produits, il existe des risques d'associations négatives qui peuvent engendrer une nouvelle problématique encore plus grave et permanente chez l'animal. Les experts du CABEA nous ont démontré que l'animal est incapable, lorsqu'il est placé dans ce contexte, d'apprendre ou de créer un comportement alternatif », ajoute Isabelle Borremans, membre du CABEA Mondou, éducatrice et intervenante en comportement canin dans le milieu de la médecine vétérinaire.

De nombreuses alternatives au nom du respect de l'animal

Mondou souhaite soutenir et accompagner ses clients lorsque leur animal présente des comportements problématiques. En plus de tous les conseils prodigués gratuitement en magasin, la clientèle peut se procurer, dans les succursales Mondou et en ligne au mondou.com, de nombreux jouets interactifs contribuant à diminuer l'ennui de l'animal, qui s'avère très souvent une cause des comportements indésirables. Des produits naturels visant à réduire les émotions liées au stress ainsi que des produits éducatifs pour enseigner positivement des comportements adéquats sont également disponibles.

Un service à la clientèle reconnu grâce à l'Académie Mondou

Reconnue au Québec comme un employeur de choix misant sur la qualité de vie, le bien-être et la formation de ses employés, Mondou a créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 74, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez mondou.com.

