MONTRÉAL, 12 nov. 2025 /CNW/ - L'entreprise québécoise Mondou dévoile aujourd'hui qu'un montant de 400 000 $ a été amassé dans le cadre de la 11ᵉ édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la Fondation Mira, qui s'est tenue du 11 septembre au 2 novembre 2025.

Cette année, notre communauté a pu contribuer à la campagne de différentes façons : en effectuant un don en magasin, en achetant des produits promotionnels exclusifs tels que le Calendrier Mira 2026 et l'ensemble d'autocollants Mira, ou encore en échangeant leurs points Câlin contre des dons.

De gauche à droite : Marie-Pier Léonard, directrice marketing chez Mondou, Mélanie St-Martin, vice-présidente des opérations chez Mondou, Nicolas St-Pierre, directeur général chez Mira, Sophie Provencher, cheffe à la direction du Groupe Legault, Aurélie Tremblay, directrice des programmes chez Mira, Lorraine Provost, directrice ventes et opérations chez Mondou, Noah et son chien Ange et Maélie et son chien Tissot, bénéficiaires au programme chien d’assistance pour jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) (Groupe CNW/MONDOU) (Groupe CNW/MONDOU)

Cette initiative phare permet, année après année, de soutenir la mission essentielle de la Fondation Mira, qui offre des chiens-guides et d'assistance à des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur, ainsi qu'à des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Présentée sous le thème « Faites de la magie », la campagne 2025 a une fois de plus mobilisé la population autour d'une cause qui transforme des vies depuis bientôt 45 ans.

« Chez Mondou, nous sommes convaincus que la générosité collective peut accomplir de grandes choses. Grâce à la mobilisation de notre clientèle fidèle, de nos équipes dévouées et de nos précieux partenaires, cette 11ᵉ édition a permis, une fois de plus, d'appuyer concrètement la mission de la Fondation Mira et d'offrir une meilleure qualité de vie à de nombreuses personnes. Cette campagne est la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire naître un peu de magie et transformer des vies, un chien à la fois. » - Mélanie St-Martin, vice-présidente des opérations chez Mondou

Depuis la première édition en 2015, plus de 4 millions de dollars ont été remis à la Fondation Mira. En plus de la campagne annuelle, Mondou soutient Mira par un don annuel de 110 tonnes de nourriture Vetdiet, contribuant ainsi à chaque étape du parcours des chiens.

« Mondou est un partenaire fidèle depuis plus d'une décennie. Grâce à son soutien et à la générosité de sa clientèle, nous pouvons offrir gratuitement des chiens-guides et d'assistance, dont la formation et l'attribution coûtent en moyenne 35 000 $. Aujourd'hui, c'est plus de 700 chiens Mira qui accompagnent nos bénéficiaires partout au Québec. » - Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira.

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être des animaux de compagnie. Depuis son acquisition par la famille Legault en 1983, Mondou a connu une croissance remarquable, passant d'un seul magasin à près de 100 établissements à travers le Québec et regroupant aujourd'hui plus de 1 300 employés. Le bien-être animal est au cœur de ses valeurs, et l'entreprise s'engage activement auprès de nombreux refuges et organismes partenaires. Grâce à son expertise, à son implication communautaire et à la qualité de son offre, Mondou s'est imposée comme un leader incontesté dans son domaine depuis plus de 85 ans.

À propos de Mira

La Fondation Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien-guide ou d'assistance spécialement entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, l'organisme a remis plus de 4000 chiens à des gens en quête d'une meilleure qualité de vie.

