« Avec son patrimoine historique hors du commun, Griffintown a su devenir, en quelques années seulement, un quartier animé où il fait bon vivre grâce à ses nombreux projets immobiliers attrayants, ses commerces de proximité, ses restaurants branchés, ses boutiques design et ses galeries d'art. Le concept de magasin de quartier était donc tout désigné pour nous établir dans ce coin, dans ce bâtiment patrimonial au caractère unique. Ce lieu est facile d'accès, d'autant plus que le magasin est à distance de marche du marché Atwater et de nombreux autres services primaires. De plus petite taille que nos autres magasins, ce type de magasins locaux nous permet de nous rapprocher de la communauté et de nos clients en leur offrant les produits essentiels, ainsi que nos services gratuits. Notre clientèle peut compléter son magasinage en ligne et ensuite récupérer ses achats en magasin ou encore se les faire livrer à domicile », a mentionné Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

LES VALEURS COMMUNAUTAIRES : UN PILIER FONDAMENTAL POUR MONDOU

Fondée au Québec, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 76 en 2021, en bâtissant son succès sur l'innovation continue, sans oublier pour autant les valeurs communautaires de ses fondateurs.

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir d'appuyer plusieurs causes liées au bien-être animal. En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser plus de deux millions de dollars en six ans (la campagne 2021 s'est terminée dimanche dernier et le montant récolté sera dévoilé sous peu), l'entreprise organise depuis quatre ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis de recueillir à ce jour un total de 536 000 $.

Croyant profondément à l'adoption responsable, Mondou a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉE

Fière de figurer pour la deuxième année consécutive au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte, Mondou a su se démarquer au niveau de sa stratégie d'entreprise, de l'innovation dont elle fait preuve ainsi que de son engagement envers ses employés et la communauté.

Reconnue comme un employeur de choix, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Pour plus d'informations sur le nouveau magasin Mondou du quartier Griffintown, à Montréal, veuillez communiquer avec nous.

Adresse du nouveau magasin :

2668, rue Notre-Dame Ouest

Montréal, Québec, H3J 1N7

Heures d'ouverture :

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 18 h

Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 76, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

