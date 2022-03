« Comme tous les Québécois et Québécoises, les membres de la grande famille Mondou sont extrêmement touchés et émus par la situation actuelle en Ukraine. C'est pourquoi nous avons décidé de remettre 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin que celle-ci puisse répondre aux besoins humanitaires en Ukraine, notamment en venant en aide aux personnes déplacées par les conflits . Nous invitons maintenant notre clientèle à se joindre au mouvement en donnant généreusement, dès aujourd'hui et au cours des prochaines semaines. Nous sommes persuadés que chaque petit geste peut faire une réelle différence dans la vie de toutes ces personnes qui vivent la plus dure épreuve de leur vie », déclare M. Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

Notons que cette collecte de dons en magasin se poursuivra aussi longtemps que le contexte l'exigera. Par ailleurs, Ren's Pets, autre filiale du Groupe Legault, propriétaire de Mondou, ajoutera un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour cette cause.

Au cours des dernières années, les différentes campagnes de financement Mondou Mondon ont permis d'amasser plus de trois millions de dollars.

MONDOU, UNE ENTREPRISE DE CŒUR ENGAGÉE DANS SA COMMUNAUTÉ

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant non seulement le bien-être animal mais aussi les membres de sa communauté. Outre les campagnes annuelles de financement Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA et des refuges, l'entreprise a remis, au début de la pandémie, une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec.

Mondou invite tous les amoureux des animaux au Québec à prendre part à ce grand élan de solidarité envers le peuple ukrainien en contribuant généreusement… pour l'amour de son prochain!

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 77, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

