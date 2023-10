Cet exploit est rendu possible grâce à l'incroyable générosité des donateurs, partenaires et fidèles clients

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Mondou Mondon au profit de la Fondation Mira a pris fin il y a quelques jours. Cette année, la campagne a permis de récolter 300 000 $, rehaussant le montant total des sous amassés à ce jour à 3 370 170 $. Ainsi, Mondou permet d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de milliers de Québécois à mobilité réduite, mais aussi de maintenir un train de vie de haute qualité pour les chiots et les chiens de Mira.

Les dons recueillis serviront à un projet de rénovation pour la pouponnière des chiots de la Fondation Mira. Le projet consiste à améliorer les espaces pour que dès leur naissance, les chiots bénéficient d'un environnement permettant de maximiser la socialisation. Un chiot heureux et bien socialisé est un chiot qui aura plus de chance de se qualifier à l'entraînement et devenir un chien d'assistance une fois adulte.

Véritable événement annuel depuis 2015, cette collecte de fonds massive s'est déroulée dans les 88 magasins Mondou du Québec et en ligne sur Mondou.com . La campagne a atteint l'objectif ciblé.

« La mobilisation et la générosité de nos partenaires, fournisseurs, employés et clients sont exceptionnelles. La campagne Mondou Mondon au profit de la Fondation Mira s'inscrit dans le devoir que se fait Mondou à soutenir diverses causes liées au bien-être animal. Nous sommes fiers d'avoir pu amasser autant d'argent depuis sept ans et nous avons l'intention de poursuivre à donner tout le support nécessaire à Mira afin de poursuivre sa mission », souligne Marie-Josée Legault, co-propriétaire et membre de la quatrième génération de la famille Legault.

« C'est toujours avec une immense gratitude que nous renouvelons ce précieux partenariat année après année », indique Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira. « Le soutien de Mondou est inestimable. Sans eux et Vetdiet, un autre fidèle partenaire de la fondation, nous n'aurions jamais été en mesure d'amasser une telle somme. Nous sommes infiniment reconnaissants de la générosité du public et des entreprises qui ont contribué à cette campagne. »

Le bien-être animal, la mission la plus importante de Mondou

En plus de Mondou Mondon au profit de la Fondation Mira, Mondou organise depuis six ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges. Celle-ci encourage et permet l'organisation d'événements de stérilisations, d'adoptions responsables et autres événements de sensibilisation, en plus du soutien quant à l'achat de matériel et de nourriture. Par conséquent, beaucoup plus d'animaux peuvent bénéficier d'une seconde chance.

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 88, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 300 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 85 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

