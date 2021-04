Mondou donne le coup d'envoi de la 4e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges

« Nous invitons nos fidèles clients ainsi que tous les amoureux des animaux à donner généreusement tout au long de la quatrième édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, qui s'amorce aujourd'hui . Depuis le début de la pandémie, le Québec a enregistré un nombre record d'adoptions de chats et de chiens. Cette excellente nouvelle est toutefois assombrie par les prévisions de plusieurs intervenants qui appréhendent que certaines personnes soient contraintes de se départir de leurs nouveaux compagnons pour différentes raisons, au cours des prochains mois . Conjuguée à la saison des déménagements qui engendre chaque année son lot d'abandons, cette nouvelle réalité risque de monopoliser les ressources limitées des refuges qui auront plus que jamais besoin de notre soutien. », a déclaré Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

Chaque année, Mondou remet plus d'un million de dollars de nourriture à plusieurs refuges de la province, soit 12 000 kg par mois. Rappelons que, malgré des besoins sans cesse croissants, les refuges pour animaux du Québec ne reçoivent aucun financement public et dépendent donc entièrement des dons de la population.

COMMENT PARTICIPER?

Peu importe leur lieu de résidence, tous les Québécois et Québécoises sont invités à contribuer de différentes façons à la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, en magasin ou en ligne :

Les clients peuvent se procurer un magnifique bracelet en pierres volcaniques , à l'effigie de la campagne Mondou Mondon, au montant de 5 $, en magasin ou au Mondou.com.

, à l'effigie de la campagne Mondou Mondon, au montant de 5 $, en magasin ou au Mondou.com. Il est également possible de faire des dons de 5 $, 10 $, 20 $ ou plus à la caisse, en magasin, ou en ligne. Le bracelet de la campagne Mondou Mondon est remis à toute personne faisant un don de 5 $ ou plus.

À QUOI SERVENT LES DONS?

La totalité des profits et des dons recueillis lors de cette campagne de financement serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

Cette année Mondou s'est engagé à soutenir une vingtaine de refuges partenaires de petite taille, en plus de financer une douzaine de projets d'envergure dans de grands refuges partenaires, notamment dans les régions du Grand Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

ZONES ADOPTION POUR CHATS, CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DE LA FONDATION MIRA… LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU DEPUIS PLUS DE 80 ANS!

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou a inauguré, depuis 2019, quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Mondou de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d'amour!

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir différentes causes touchant le bien-être animal. Outre Mondou Mondon au profit des refuges, l'entreprise québécoise organise également la campagne de financement annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars en six ans.

Mondou invite la population à donner généreusement lors de l'édition 2021 de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 72, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

