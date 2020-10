Encore cette année, il sera possible de faire des dons de 1 $, 3 $, 5 $ ou plus à la caisse, dans tous les magasins Mondou du Québec, durant la campagne. En nouveauté, les clients de Mondou peuvent désormais faire un don avec leurs points Câlin. Mondou invite également le public à participer de deux nouvelles façons à la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA :

Sors ton chien pour MIRA! Jusqu'au 13 novembre, Mondou vous invite à marcher avec votre chien pour amasser des fonds pour la campagne. L'objectif est d'atteindre un million de kilomètres parcourus! Pour relever ce défi, les participants n'ont qu'à s'inscrire au Mondou.com/MIRA, s'engager à parcourir avec leur chien un certain nombre de kilomètres et faire un don au montant de leur choix.





« Alors que 2020 a généré son lot de défis pour tous, Mondou est particulièrement fière de réitérer son engagement envers MIRA. Les cinq premières éditions de la campagne Mondou Mondon au profit de MIRA ont permis de récolter plus de 1,6 million de dollars à ce jour et nous sommes convaincus que la générosité de nos fidèles clients fera de cette sixième édition un autre franc succès! Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement notre nouveau partenaire média, Rouge FM, qui permettra d'offrir une visibilité accrue à cette initiative qui s'inscrit au cœur des valeurs qui permettent à notre entreprise 100 % québécoise de se distinguer depuis sa naissance, il y a plus de 80 ans », a commenté Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

UNE INITIATIVE QUI CONTRIBUE À CHANGER DES VIES

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d'accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. MIRA ne recevant aucune subvention gouvernementale, il est d'autant plus important de contribuer à cette initiative annuelle qui transforme de nombreuses vies.

Afin de soutenir cet organisme essentiel pour des milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l'autisme, Mondou offre aussi chaque année à la fondation MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée à ses chiens guides et d'assistance.

MONDOU, UNE ENTREPRISE D'ICI QUI VEILLE AU BIEN-ÊTRE ANIMAL DEPUIS 1938

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir d'appuyer plusieurs causes liées au bien-être animal. En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, l'entreprise familiale québécoise organise depuis trois ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis d'amasser un total de 406 000 $.

En avril dernier, en plein cœur de la crise de la COVID-19, Mondou a également versé une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec.

Croyant profondément à l'adoption responsable, Mondou a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, trois Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Plus que jamais cette année, Mondou vous invite à donner généreusement lors de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 69, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

