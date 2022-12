MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie est fier de présenter Mondes de glace, un film de Philippe Baylaucq, produit par l'Office national du film du Canada en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan. Mondes de glace nous transporte dans une spectaculaire immersion 360° abordant un sujet aussi vaste que fascinant : la glace. Cette matière dont la dynamique touche universellement à la biologie, l'astronomie, l'anthropologie, le sport, la culture et les arts joue tant de rôles dans nos vies et dans l'Univers, mais la connaissons nous vraiment ? Au rythme de la douce narration de Beatrice Deer, autrice-compositrice et interprète d'origines inuite et mohawk, l'expérience de ce film saura à la fois captiver, surprendre et émouvoir. Prenant l'affiche au Planétarium Rio Tinto Alcan dès le 14 décembre 2022, alors que Montréal accueille la COP15, Mondes de glace nous conscientise de manière saisissante sur la fonte des calottes glaciaires et le quasi point de non-retour des changements climatiques qui touchent tous les peuples de la Terre.

La glace… précieuse, vitale

Mondes de glace nous convie à un voyage hors dimension où l'on découvre le pouvoir de cette glace qui fracture le roc, déplace les montagnes et régit les conditions climatiques de la planète. Trente-cinq minutes d'un pur enchantement des sens et de l'esprit.

Cinéaste primé des technologies immersives, Philippe Baylaucq a réalisé Mondes de glace avec la profonde volonté d'intégrer la glace dans notre réalité environnementale immédiate. Il emprunte tour à tour la caméra 360° et les technologies les plus avancées en imagerie numérique astronomique pour porter à nos yeux les insoupçonnables visages de la glace et nous faire partager la vie qu'elle abrite.

Mondes de glace, produit par René Chénier, nous transmet un profond message de sagesse, porté avec grande clarté par les hôtes intimes de la glace, les Inuit, qui sont aux premières loges des grands changements qui sont en train de s'amorcer.

Un film à la fois scientifique et artistique

Bien connu pour proposer des expériences qui allient la science, l'art et l'émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan a étroitement collaboré avec l'Office national du film du Canada à la production de Mondes de glace. Déjà primé au Prix du meilleur film scientifique du "Dome Fest West" de Los Angeles plus tôt cette année, Mondes de glace s'appuie sur des données et des concepts scientifiques dont la mise en image, en son et en parole a été minutieusement élaboré avec la participation de l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Le film Mondes de glace sera à l'affiche dès le 14 décembre au Planétarium Rio Tinto Alcan. Pour connaître l'horaire des films . Procurez-vous le Passeport Espace pour la vie et profitez de votre accès privilégié à la nature pendant 12 mois !

Citations

« La glace fait partie du quotidien de notre nordicité sans qu'on en mesure vraiment toute l'importance et la richesse. Elle est essentielle à la vie et à l'équilibre de la biodiversité sur terre. De manière intéressante, Mondes de glace prend l'affiche à Montréal au moment même où la préservation de la biodiversité est au cœur des discussions de la COP 15. Ce film doit nous inspirer le désir d'agir pour protéger notre planète ». Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du mont Royal, du Parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal

"Chercher la vie dans l'Univers, c'est chercher l'eau. Mais, parce qu'en grande partie les planètes sont à l'intérieur de la zone d'habitabilité (trop près de leur étoile, donc trop chaude) ou au-delà de celle-ci (donc plus loin de leur étoile, donc trop froide), chercher la glace d'eau, nous livre plusieurs informations essentielles à notre compréhension du monde. S'intéresser à la glace dans l'Univers, c'est s'intéresser à la vie pour mieux la préserver. » souligne Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan

« Nous avons observé la vie, l'humain, la planète et le système solaire à travers le prisme de la glace. Nous avons eu la surprise de découvrir une matière aux mille et une facettes, spectaculaire, insolite, parfois étrange et unique. Aucune autre matière sur terre n'oscille autant entre le liquide et le solide. Mondes de glace est un voyage de découverte et d'émerveillement. La glace y sert de métaphore à la condition humaine, complexe, fragile et précieuse. » - Philippe Baylaucq, réalisateur

Prix et festivals

Prix - Best Science Film

Dome Fest West, L.A., USA (2022)

(2022) Sélections officielles

FullDome Festival, Jena, Allemagne (2022)



Fulldome Festival, Brno, République tchèque (2022)



Melbourne international film festival, Australie (2022)

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos de l'Office national du film du Canada

