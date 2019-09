Monarques annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 30 juin 2019. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants

Revenus de 7,3 M$ au quatrième trimestre provenant de la vente de 2 666 onces d'or combiné aux activités d'usinage à forfait.

Bénéfice net de 0,9 M$ au quatrième trimestre ou 0,005 $ par action dilué, contre perte nette de 2,8 M$ ou 0,014 $ par action diluée l'an dernier.

Encaisse de 6,4 M$ et placements ayant une juste valeur de 2,3 M$ en date du 30 juin 2019.

Suspension temporaire des activités de production à la mine Beaufor en date du 27 juin 2019 et à l'usine Camflo en date du 10 juillet 2019.

à l'usine Camflo en date du 10 juillet 2019. Discussions en cours avec des partenaires potentiels pour le projet aurifère Wasamac et mise en place d'une stratégie portant sur le développement des autres projets aurifères avancés de la Société, notamment Beaufor, Croinor Gold, Fayolle et McKenzie Break.

Monarques possède maintenant des ressources mesurées et indiquées combinées de 3,3 millions d'onces d'or et des ressources présumées de 1,1 million d'onces (voir le tableau à la fin du communiqué).

« Le contexte favorable du prix de l'or et un effectif réduit nous ont permis d'enregistrer un solide trimestre au niveau opérationnel », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Nous estimons que ce contexte favorable du prix de l'or devrait également avoir un impact positif sur la valorisation de Monarques, qui possède de solides actifs miniers aurifères avec huit projets dotés de ressources 43-101 totalisant plus de 4 millions d'onces d'or, deux usines d'une capacité totale de 2 350 tonnes par jour, ainsi qu'un important portefeuille de projets d'exploration et de titres de sociétés minières. Qui plus est, notre projet principal Wasamac a suscité beaucoup d'intérêt au cours du dernier trimestre de la part de partenaires stratégiques potentiels, un phénomène que nous avons également constaté à la conférence minière de Beaver Creek, qui se déroulait en septembre au Colorado, où nous avons rencontré plus de 70 sociétés des secteurs miniers et financiers. »

« Bien que nos activités de production à la mine Beaufor et à l'usine Camflo sont temporairement suspendues, le contexte favorable du prix de l'or pourrait changer nos plans à court et moyen terme. Nous avons d'ailleurs mis en place une stratégie visant à développer nos autres projets aurifères avancés, soit Beaufor, Croinor Gold, Fayolle et McKenzie Break, des projets qui pourraient éventuellement alimenter nos usines Camflo et Beacon. À cet effet, nous avons entrepris tout récemment un nouveau programme de forage sur McKenzie Break, un projet minier que l'on considère comme l'un des plus avancés du groupe avec des ressources à haute teneur près de la surface. Nous sommes persuadés que nos démarches actuelles et futures nous rapprocheront davantage de notre objectif ultime de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année », a conclu M. Lacoste.

Sommaire des résultats financiers

(en dollars, sauf les données par action) Trois mois terminés les

30 juin Exercices terminés les

30 juin

2019 2018 2019 2018 Revenus 7 349 262 10 007 386 31 652 869 30 125 421 Marge brute 1 940 340 170 849 4 350 348 1 440 787 Bénéfice net (perte nette) 926 602 (2 782 100) 485 905 (4 776 851) Bénéfice (perte) par action de base et dilué 0,005 (0,014) 0,001 (0,024) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 990 724 (534 542) (5 764 786) (2 310 413) BAIIA(1) 1 237 876 (1 084 003) 3 965 710 (2 533 882)





(1) Mesure non conforme aux IFRS. Consulter la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du communiqué de presse, ainsi que dans le rapport de gestion de la Société pour la réconciliation de cette mesure non conforme aux IFRS.











(en dollars) 30 juin

2019 30 juin

2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 381 307 15 046 248 Actifs totaux 72 577 395 73 665 169

Principales statistiques opérationnelles



Trois mois terminés les 30 juin Exercices terminés les 30 juin

2019 2018 2019 2018 Onces d'or vendues 2 666 4 589 12 534 14 856 Onces d'or produites 3 572 4 695 12 231 15 071 Teneur (g/t) 4,09 4,95 4,03 4,82 Récupération (%) 98,24 98,68 98,17 98,76









Principales données par once d'or ($ CA)







Prix moyen du marché 1 755 1 659 1 668 1 665 Prix moyen réalisé (1) 1 763 1 617 1 652 1 610 Coût de production au comptant (Beaufor/Camflo) (2) 1 192 1 609 1 401 1 532 Coût global de production (Beaufor/Camflo) (2) 1 213 2 005 1 474 1 770









Taux de change moyen ($ CA/$ US) 1,34 1,27 1,32 1,27









Principales données par once d'or ($ US)







Prix moyen du marché 1 310 1 306 1 264 1 311 Prix moyen réalisé (1) 1 315 1 273 1 252 1 268 Coût de production au comptant (Beaufor/Camflo) (2) 890 1 267 1 061 1 206 Coût global de production (Beaufor/Camflo) 905 1 579 1 117 1 394





(1) Les prix moyens réalisés de l'exercice devraient être plus élevé de 14 $ (28 $ pour l'exercice 2018) si les livraisons d'or (861 onces pour l'exercice 2019 et 2 583 onces pour l'exercice 2018) à Auramet International LLC relativement aux revenus différés au cours de l'exercice avaient été comptabilisées au prix du marché à la date où l'entente a été conclue le 2 octobre 2017 au lieu du prix comptabilisé représentant les sommes reçues de la production future d'or divisées par les onces à livrer. (2) Le coût de production au comptant et le coût global de production sont des mesures de la performance financière non définies par les IFRS sans définition normalisée aux termes des IFRS. Il est donc possible que ces mesures ne soient pas comparables à des mesures semblables présentées par une autre société. Se reporter à la rubrique « Mesures non définies par les IFRS » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 30 juin 2019.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 1 - Ressources aurifères combinées de Monarques









Tonnes (métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Propriété Wasamac1





Ressources mesurées 3,99 M 2,52 323 300 Ressources indiquées 25,87 M 2,72 2 264 500 Total mesurées et indiquées 29,86 M 2,70 2 587 900 Total présumées 4,16 M 2,20 293 900 Propriété Croinor Gold2





Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 Propriété Fayolle3





Ressources indiquées (en fosse) 405 600 5,42 70 630 Ressources indiquées (souterraines) 300 800 4,17 40 380 Total indiquées 706 400 4,89 111 010 Propriété McKenzie Break4





Ressources indiquées (en fosse) 939 860 1,59 48 133 Ressources indiquées (souterraines) 281 739 5,90 53 448 Total indiquées 1 221 599 2,58 101 581 Total présumées 574 780 3,46 64 027 Propriété Swanson5





Ressources indiquées (en fosse) 1 694 000 1,80 98 100 Ressources indiquées (souterraines) 58 100 3,17 5 900 Total indiquées 1 752 100 1,85 104 100 Total présumées 74 000 2,96 7 100 Mine Beaufor6





Ressources mesurées 74 400 6,71 16 100 Ressources indiquées 271 700 7,93 69 300 Total mesurées et indiquées 346 200 7,67 85 400 Total présumées 46 100 8,34 12 400 Propriété Simkar Gold7





Ressources mesurées 33 570 4,71 5 079 Ressources indiquées 208 470 5,66 37 905 Total mesurées et indiquées 242 040 5,52 42 984 Total présumées 98 320 6,36 20 103 Propriété Monique8,9





Total présumées 9 126 500 2,25 661 400 TOTAL COMBINÉ10 Ressources mesurées et indiquées Ressources présumées



3 268 975 1 097 330





1 Source: Technical Report on the Wasamac Project, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, Tudorel Ciuculescu, M.Sc., P.Geo., October 25, 2017, Roscoe Postle Associates Inc. 2 Source: Monarques prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016) 3 Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Fayolle Project, August 30, 2019, Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 4 Source: NI 43‐101 Technical Report on the McKenzie Break Project, April 17, 2018, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., and Daniel Gaudreault, Eng., of Geologica Groupe-Conseil Inc. and Christian D'Amours, P.Geo., of GeoPointCom Inc. 5 Source: NI 43‐101 Technical Report on the Swanson Project, June 20, 2018, Christine Beausoleil, P.Geo., and Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 6 Source: NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates of the Beaufor Mine as at September 30, 2017, Val-d'Or, Québec, Canada, Carl Pelletier, P. Geo. and Laurent Roy, Eng. 7 Source: MRB et Associés (January 2015) 8 Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Monique Project as at August 28, 2019, Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., and Claude Duplessis, Eng. of GoldMinds Geoservices. 9 Probe Metals Inc. peut acquérir une participation de 60 % dans la propriété Monique en dépensant un total de 2 000 000 $ en exploration avant janvier 2021. 10 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction, 1-888-994-4465, jm.lacoste@monarquesgold.com; Mathieu Séguin, Vice-président, développement corporatif, 1-888-994-4465, m.seguin@monarquesgold.com; Elisabeth Tremblay, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, 1-888-994-4465, e.tremblay@monarquesgold.com

