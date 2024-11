Visuel disponible ici

LAVAL, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Monarch Specialties, leader de l'industrie du mobilier et de la décoration en Amérique du Nord, annonce le début de la construction d'un agrandissement de 400 000 pi ca de ses installations à Laval, un projet signé MONTONI. Ce projet, évalué à près de 50 M$, sera composé de trois locaux. Le premier servira d'entrepôt pour l'entreprise - lui permettant de répondre à la demande croissante pour ses produits et son ambition d'élargir son offre en décoration intérieure. Les deux autres locaux seront disponibles à la location permettant à d'autres entreprises de profiter d'installations modernes et stratégiquement situées.

Un investissement stratégique pour l'avenir

L'agrandissement permettra à Monarch Specialties d'augmenter considérablement sa capacité de stockage et d'améliorer ses processus logistiques. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de diversification et d'élargissement de nouveaux segments de marché, notamment les tissus d'ameublement et le mobilier de chambre à coucher. Grâce à ses partenariats solides avec des entreprises majeures comme Walmart, Costco, Amazon et Wayfair, Monarch continue de solidifier sa position sur le marché nord-américain.

« L'agrandissement de nos installations est un investissement dans l'avenir. Il symbolise notre engagement envers l'excellence opérationnelle et nous permet de mieux nous adapter aux évolutions rapides du marché tout en soutenant notre mission de proposer des produits innovants et de qualité à nos clients. »

- David Berger, président de Monarch Specialties

Une opportunité de location stratégique à Laval

En plus de l'agrandissement destiné à ses propres besoins, Monarch Specialties propose deux autres locaux disponibles à la location dans le cadre de ce projet. Ces espaces modernes et lumineux, conçus avec une large fenestration, offrent des aménagements fonctionnels idéaux pour des entreprises cherchant des locaux industriels de qualité. Leur emplacement privilégié, à proximité des autoroutes 13 et 440, garantit une accessibilité optimale pour les activités logistiques. Ces locaux sont une excellente opportunité pour les entreprises à la recherche d'un espace de qualité et bien situé.

Une relation de confiance depuis 2007

Depuis bientôt 20 ans, Monarch Specialties et le Groupe Montoni entretiennent une relation solide. C'est en 2007 que MONTONI a construit le tout premier bâtiment de Monarch à Laval. Sept ans plus tard, en 2014, les partenaires collaboraient à nouveau pour la réalisation du premier agrandissement de leurs installations afin de répondre aux besoins croissants de l'entreprise. Aujourd'hui, l'association entre Monarch et MONTONI, qui a su démontrer, à chaque étape, la qualité de son travail et son engagement à respecter les exigences de ses clients, se poursuit.

« Nous sommes toujours heureux de faire affaire avec Monarch Specialties. C'est un véritable privilège d'être témoin et de participer à la croissance de cette entreprise dynamique et de voir leur confiance en notre travail renouvelée encore aujourd'hui. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

À propos de Monarch Specialties

Monarch Specialties est un leader sur le marché du mobilier et de la décoration intérieure. Nous nous concentrons sur le développement de produits innovants et excitants. Nous avons investi dans les technologies et systèmes les plus récents, ce qui nous permet de croître en tant qu'entreprise et de mettre en place des contrôles efficaces, tout en conservant plus de 1 500 produits en stock dans notre centre de distribution et installations ultramodernes de 275 000 pieds carrés.

Notre activité est axée sur les produits et la valeur. Nous nous concentrons toujours sur le développement de produits innovants, à la pointe de la mode, qui suscitent l'enthousiasme de nos partenaires de distribution et des consommateurs. Nous comprenons l'importance de bien communiquer notre message, de mettre à jour nos produits, nos catalogues et nos prix, afin d'offrir à nos clients les meilleurs outils imprimés, numériques et web pour promouvoir tous les produits de Monarch. Monarch Specialties dispose de bureaux entièrement équipés à l'international. Nos employés à l'étranger travaillent avec notre réseau de partenaires internationaux pour garantir la qualité des produits et un flux continu d'inventaire. Ce niveau de contrôle assure que le produit expédié répond aux attentes de tous nos clients. Pour de plus amples informations : www.monarchspec.com.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

Demandes médias : Hajar Ouchrif, Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, 438-994-1587, [email protected]