WHISTLER, BC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que A Little Bud annonce l'ouverture officielle du premier magasin de vente au détail de cannabis au 1-1050 Millar Creek Road, Whistler (C.-B.), le 11 octobre 2023. Cet événement marque non seulement une étape importante dans l'industrie du cannabis, mais aussi le début d'une nouvelle ère de tourisme du cannabis dans la collectivité de Function Junction et dans l'ensemble de Whistler.

Le propriétaire, Randy Tingskou, a partagé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes exceptionnellement fiers de faire partie intégrante de la collectivité de Whistler et d'être les pionniers de la scène émergente du tourisme du cannabis dans cette magnifique région. A Little Bud n'est pas seulement un magasin de détail; c'est une destination où les amateurs de cannabis et les visiteurs curieux peuvent explorer le monde des produits du cannabis dans un environnement sécuritaire et accueillant. »

A Little Bud propose une vaste sélection de produits de cannabis soigneusement choisis pour répondre aux préférences diverses des résidents et des touristes. Notre personnel compétent s'engage à fournir de l'information et des conseils aux clients, afin que ces derniers vivent leur expérience du cannabis en toute sécurité et de manière responsable. Des options de ramassage en magasin et de livraison seront offertes aux clients pendant les heures d'ouverture de A Little Bud, soit de 9 h à 23 h, sept jours sur sept.

Alors que A Little Bud ouvrira ses portes aux clients le 11 octobre, la célébration officielle de l'ouverture est quant à elle prévue pour le 21 octobre et promet d'être un événement inoubliable. Ce sera l'occasion non seulement de se plonger dans le monde du cannabis, mais aussi de tisser des liens avec les membres de la communauté de Whistler et de célébrer ce moment historique ensemble.

A Little Bud invite chaleureusement tous les résidents et les visiteurs de Whistler âgés de 19 ans et plus à se joindre à nous pour les festivités d'ouverture du 21 octobre et à faire partie de cet événement marquant de l'histoire de Whistler. Nos portes ouvriront à 9 h, et la célébration se poursuivra tout au long de la journée.

À propos de A Little Bud :

A Little Bud est le principal magasin de vente au détail de cannabis de la Colombie-Britannique. Il offre une vaste sélection de produits de cannabis de haute qualité et encourage la consommation responsable et le tourisme de cannabis au sein de la collectivité de Whistler.

