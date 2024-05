La plus grande acquisition d'un lot unique de tuiles DEL pour une année 2024 spectaculaire

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Solotech, leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement, est très enthousiaste d'annoncer une collaboration stratégique avec ROE Visual, avec l'achat de plus de 5 000 m2 de tuiles DEL, dont 4 500 m2 de tuiles DEL en carbone identiques, soit le plus grand lot unique de tuiles DEL jamais enregistré. Il s'agit d'une étape monumentale pour les deux entreprises. En effet, le fournisseur ROE Visual obtient ainsi sa plus importante commande de ROE CB5 Mark II à ce jour, tandis que Solotech devient le principal fournisseur de location vidéo DEL de l'industrie.

Moment historique pour Solotech : achat d’un nombre record de tuiles DEL (Groupe CNW/Solotech Inc.)

« Depuis environ cinq ans, le CB5 est devenu la norme de l'industrie pour les tournées mondiales. Avec l'ajout d'autant d'écrans DEL ROE CB5 Mark II à notre offre déjà très vaste, l'équipe de Solotech continuera de donner vie aux projets les plus spectaculaires sur la scène mondiale », a déclaré Mickey Curbishley, président de Solotech, Division Solutions événementielles, États-Unis et Royaume-Uni.

Les 4 500 m2 de tuiles DEL en carbone identiques constituent non seulement une offre unique en raison de l'envergure du lot d'équipement, mais également grâce à la capacité d'assurer une uniformité constante et précise des couleurs. Ainsi, Solotech n'élargit pas simplement de manière substantielle son inventaire pour les besoins de tournées de ses clients, elle s'assure aussi d'une position de premier plan sur le marché. Elle pourra donc fournir davantage de services de divertissement visuel pour les artistes internationaux et les événements en salle ou à l'extérieur dans des stades, des festivals et d'autres lieux; y compris pour l'industrie de la musique, le sport, les entreprises et la culture.

Grace Kuo, directrice des ventes chez ROE Visual, s'est réjouie de ce partenariat : « Nous avons aimé travailler étroitement avec Solotech, une entreprise qui partage notre passion pour l'innovation et notre engagement envers la satisfaction de la clientèle. Cela représente bien notre mission, qui vise à fournir la meilleure technologie et le meilleur service à nos clients. »

Grâce à son expertise, Solotech est réputée dans le secteur de l'audiovisuel depuis plus de 47 ans. Annuellement, elle fournit des solutions pour plus de 12 000 projets, incluant des festivals et 40 % des plus importantes tournées musicales mondiales selon Pollstar. En plus de se classer parmi les meilleurs intégrateurs de systèmes au monde, Solotech a élargi son offre d'équipement audiovisuel neuf et d'occasion sur le marché du commerce électronique. Dans le secteur des solutions événementielles, Solotech est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, dont le prix de l'entreprise d'éclairage de l'année pour son travail avec Taylor Swift | The Eras Tour en 2024. Par ailleurs, en 2023, elle a aussi reçu le prix de l'entreprise de production vidéo de l'année pour son travail avec The Weeknd, à l'occasion des Parnelli Awards.

Solotech ne ralentit pas la cadence depuis qu'elle s'est taillé une place de choix dans l'histoire : elle continue de repousser les limites de la technologie du divertissement visuel en proposant des expériences renversantes aux spectateurs partout dans le monde.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 45 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 20 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés, dont la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. Solotech compte plus de 2 000 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Southampton, Francfort, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Saguenay, Halifax, Macau et Hong Kong.

Pour en savoir plus : www.solotech.com

