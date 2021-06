Ce don cumulatif de 3 millions $ va aider les organismes axés sur l'égalité, l'autonomisation, le développement communautaire et la justice

MONTRÉAL, Le 28 juin 2021 /CNW/ - Molson Coors Entreprise de boissons a annoncé aujourd'hui un autre don de 1,5 million $ à des organismes appuyant les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), la lutte contre l'inégalité raciale et le changement social au Canada et aux États-Unis. Ce don fait suite à une contribution du même montant faite par l'entreprise en 2020, représentant ainsi un don cumulatif de 3 millions $.

« L'an dernier, nous avons constaté une énorme vague d'appuis envers la justice sociale. Pour nous, cela impliquait de faire un exercice d'introspection au sein de notre entreprise tout en appuyant plusieurs partenaires externes luttant pour l'égalité dans nos communautés », a déclaré Gavin Hattersley, président et chef de la direction de Molson Coors entreprise de boissons, qui poursuit en soulignant « Notre travail ne fait que commencer et nous sommes fiers de nous engager à appuyer une trentaine d'organismes prenant des mesures concrètes en vue d'aborder des défis sociaux et enfin créer un monde plus juste et plus inclusif. »

Molson Coors est passée à l'action en 2020 quand elle a constaté les effets visiblement défavorables et injustes de la pandémie de la COVID-19 sur les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) ainsi que le besoin en émergence d'éliminer le racisme systémique en Amérique du Nord. Pour déterminer comment et où diriger son appui, Molson Coors a recueilli les commentaires de ses employés. Il en a découlé une stratégie d'investissement communautaire qui est axée principalement sur quatre secteurs où l'entreprise croit qu'elle peut avoir l'impact le plus élevé, soit l'égalité, l'autonomisation, le développement communautaire et la justice.

Comme le déclarait Michael Nordman, chef principal, Affaires communautaires, chez Molson Coors, « En demandant à nos employés de nous faire part de leur point de vue, nous avons pu déterminer 33 groupes qui ont divers impacts sur les communautés où nous œuvrons. Nous sommes engagés à long terme à aborder les impacts négatifs du racisme systémique, de l'incarcération de masse et des inégalités dans des secteurs tels l'éducation et l'économie afin de créer une société plus juste. »

Des communautés à travers l'Amérique du Nord font de réels progrès grâce à ces contributions qui comprennent :

· Des investissements dans les quartiers sud et ouest de Chicago en s'associant à l'organisme My Block, My Hood, My City afin d'offrir des subventions aux petites entreprises et d'appuyer son programme de développement communautaire dans les de quartiers One Block at a Time;

Un partenariat avec la Sherman Phoenix Foundation à Milwaukee qui mise sur des stratégies axées sur l'équité et l'autonomisation économiques, l'entrepreneuriat et le succès des petites entreprises ainsi que le bien-être émotionnel pour les dirigeants de couleur;

qui mise sur des stratégies axées sur l'équité et l'autonomisation économiques, l'entrepreneuriat et le succès des petites entreprises ainsi que le bien-être émotionnel pour les dirigeants de couleur; Un appui au projet The Bail, un organisme à but non lucratif d'envergure nationale qui offre de l'aide et des cautions sans frais à des milliers de personnes à faible revenu chaque année tout en se consacrant à éliminer les cautions en argent;

Des investissements dans des organismes offrant des services-conseils, des cours de formation et du soutien juridique aux peuples et communautés autochtones à travers le Canada ;

; Un appui au lancement de l'initiative Black Resilience au Colorado afin d'aborder le racisme systémique et les inégalités qui ont une incidence négative sur les communautés noires dans la région métropolitaine de Denver comptant sept comtés et au-delà;

afin d'aborder le racisme systémique et les inégalités qui ont une incidence négative sur les communautés noires dans la région métropolitaine de comptant sept comtés et au-delà; En Ohio où est située la brasserie de Trenton de Molson Coors , un partenariat avec la Urban League du sud-ouest de l' Ohio pour lancer le nouveau centre de justice sociale; et

où est située la brasserie de , un partenariat avec la du sud-ouest de l' pour lancer le nouveau centre de justice sociale; et À Shenandoah, en Virginie, Molson Coors a offert le financement initial au programme de croissance d'affaires Black & Brown afin d'appuyer la croissance et la longévité des entreprises détenues par des personnes noires ou brunes.

Les dons distribués en 2021 vont miser sur les impacts déjà engendrés par les contributions faites par l'entreprise en 2020.

Plus tôt ce mois-ci, Molson Coors a amélioré sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance en vue de souligner un accent renouvelé sur les gens et la planète comme le décrit son rapport Notre empreinte. Cet investissement échelonné sur plusieurs années est une première étape faisant suite à cet engagement. Molson Coors se prononce contre le racisme systémique, l'injustice et la privation des droits en aidant à refaçonner des communautés de façon à ce qu'elles puissent favoriser l'autonomisation et l'inclusion des groupes marginalisés. Parmi les autres activités menées, on retrouve le renforcement de l'engagement de l'entreprise envers la diversité, l'équité et l'inclusion, l'établissement de nouveaux objectifs de représentation, l'amélioration des ressources destinées aux employés et le programme de bourses d'études en brassage de Tenth & Blake.

Pour de plus amples renseignements sur les engagements de Molson Coors envers la diversité, l'équité et l'inclusion ou sa stratégie d'impact sur la communauté, visitez son site www.molsoncoors.com. Pour obtenir une liste complète des organismes partenaires, veuillez communiquer avec Michael Nordman, chef principal, Affaires communautaires, à [email protected].

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. Molson Coors produit plusieurs des marques de bière les plus aimées et reconnues, dont Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Coors Banquet, la bière belge blanche Blue Moon, Blue Moon LightSky, Vizzy, Summer Shandy de Leinenkugel, Creemore Springs, Hop Valley et bien d'autres. Bien que l'historique de l'entreprise soit fermement ancré dans le brassage de la bière, Molson Coors offre un portefeuille de marques moderne qui s'étend aussi au-delà de la bière. L'engagement de l'entreprise à élever les normes de l'industrie et à laisser une empreinte positive auprès de ses employés, de ses consommateurs et de ses communautés ainsi que sur l'environnement se reflète dans Notre empreinte et dans ses objectifs de durabilité 2025.

