Molson Coors ouvre la brasserie de la vallée du Fraser à Chilliwack

Comme le déclarait Frederic Landtmeters, « Cette nouvelle brasserie moderne nichée au pied de la chaîne de montagnes Cascade à Chilliwack en Colombie-Britannique brassera fièrement les marques de commerce de Molson et de Coors ainsi que plusieurs autres marques de notre portefeuille. Cette brasserie efficace et moderne desservira principalement nos marchés de l'Ouest canadien positionnés stratégiquement en Colombie-Britannique afin de pouvoir se mesurer à la concurrence dans cette importante région. Cette brasserie moderne poursuit notre engagement de longue date envers l'environnement en mettant la durabilité au cœur de notre excellence et efficacité opérationnelle dans nos activités de brassage et de distribution. »

Andrew Molson, membre de la septième génération de la famille Molson, a souligné quant à lui, « C'est un véritable honneur de pouvoir être témoin d'un tel événement historique. Nos deux familles fondatrices, Molson et Coors, personnifient deux des historiques de brassage familiaux de plus longue date en Amérique du Nord et ailleurs. L'événement d'aujourd'hui marque la poursuite de notre riche héritage et nous sommes très fiers de nous retrouver ici ensemble en Colombie-Britannique à l'occasion de cette importante étape de notre historique de brassage. »

Le maire de Chilliwack, Ken Popove, qui assistait aussi à la cérémonie, a déclaré : « Au nom du conseil de la ville de Chilliwack, j'ai le plaisir d'accueillir officiellement Molson Coors Canada à Chilliwack. Vers 1890, le premier champ de culture de houblon prospère en Colombie-Britannique se trouvait à Chilliwack et la ville a été un chef de file dans le domaine de la culture du houblon jusque dans les années 1990. Avec la présence de Molson Coors à Chilliwack, il semble que nous ayons maintenant bouclé la boucle ! »

L'artiste locale Freida George et le chef David Jimmie ont assisté à l'ouverture officielle afin d'aider au dévoilement d'une œuvre d'art tissée à la main par Freida George afin de reconnaître le patrimoine du peuple Stó : lō dans la région où se trouve la brasserie.

Annoncée en août 2016, la construction de la brasserie s'est étalée sur les trois dernières années et a engendré la création de plus de 1000 emplois dans la région. La brasserie établira de nouvelles normes de durabilité. Comparativement à la brasserie de Vancouver récemment fermée, la nouvelle brasserie moderne de la vallée du Fraser à Chilliwack consommera 20 % moins d'énergie et 40 % moins d'eau. La brasserie de Chilliwack s'appuiera en effet sur des technologies améliorées qui permettront de réduire la consommation d'énergie, les émissions de CO 2 et l'empreinte de carbone, dont des équipements optimisés pour diminuer la perte et le gaspillage de bière et un système de récupération de CO 2 d'avant-garde.

Molson Coors Brewing Company définit l'excellence en matière de brassage depuis plus de deux siècles. Un des principaux brasseurs en importance au monde, Molson Coors s'efforce d'offrir des marques exceptionnelles qui ravissent les consommateurs de bière à travers le monde. Molson Coors propose un éventail de marques qui sauront plaire à tous les amateurs de bière, dont Coors Light, Coors Banquet, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Sharp's Doom Bar, Summer Shandy de Leinenkugel, Blue Moon Belgian White, Hop Valley, Creemore Springs et Cirspin Cider.

Molson Coors exerce ses activités par l'entremise de Molson Coors Canada, de MillerCoors aux États-Unis, de Molson Coors Europe et de Molson Coors International. La Société s'engage non seulement à brasser des bières exceptionnelles, mais également à mener ses affaires dans le respect de ses employés, de ses collectivités et de ses consommateurs. Pour y parvenir, elle met l'accent sur la durabilité et la responsabilité dans l'ensemble de ses activités. Molson Coors s'est engagée à laisser une empreinte positive auprès de ses consommateurs, employés et communautés ainsi que sur l'environnement comme le reflètent Notre empreinte et nos objectifs de durabilité 2025. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Brewing Company, visitez le site Web de la Société à l'adresse molsoncoors.com ou ourbeerprint.com, ou notre compte Twitter @MolsonCoors.

