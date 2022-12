MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Vous êtes conviés à l'édition 2022 de la traditionnelle Moisson de Noël de Moisson Montréal. Lors de cet évènement festif, invités, bénévoles et employés vont confectionner les 3 000 derniers paniers des fêtes. Au total, ce sont 20 000 paniers qui seront distribués à nos 300 organismes accrédités sur l'île de Montréal. Cette année, nous sommes honorés d'avoir comme parrain de la Moisson de Noël le chef, restaurateur et producteur alimentaire Stefano Faita. Ce dernier animera l'activité de confection des paniers des fêtes et le chanteur engagé Émile Bilodeau offrira une prestation musicale à tous les invités.

De plus, nous pourront compter sur la présence de nombreuses personnalités politiques et publiques telles que les actrices Anick Lemay, Tammy Verge, Catherine Brunet, Michèle Deslauriers, l'autrice India Desjardins, l'humoriste Mario Jean, le magicien Luc Langevin et plus encore! Les porte-paroles de Moisson Montréal, l'actrice Élise Guilbault et le créateur multidisciplinaire Justin Kingsley seront également de la partie.

Cette année, nos paniers des fêtes contiennent 21 denrées recherchées provenant de 13 généreux donateurs, un record dont nous sommes très fiers.

Pour notre porte-parole Élise Guilbault, la Moisson de Noël est un évènement incontournable « C'est tellement émouvant de voir la mobilisation et la solidarité autour de la fabrication des paniers des fêtes. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre un temps des Fêtes dans l'abondance surtout avec la situation économique actuelle, et on le réalise plus que jamais lors de cet évènement. Mais ce qui est réconfortant, c'est de voir que chaque geste compte et que Moisson Montréal fait une réelle différence dans la vie des gens. »

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 17 millions de kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

SOURCE MOISSON MONTREAL

Renseignements: Relations médias, Audrey Bernier, [email protected], 514 701-4206