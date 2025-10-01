Mois du piéton - En octobre, on cohabite de façon sécuritaire dans les milieux de vie

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), Piétons Québec et CAA-Québec, souligne aujourd'hui le début du Mois du piéton. Chaque année, octobre est l'un des mois où il y a le plus de piétonnes et de piétons impliqués dans des accidents de la route. En moyenne, de 2020 à 2024, 66 piétons sont décédés annuellement sur les routes du Québec. Les aînés représentaient près de la moitié de ces décès, alors que ce groupe d'âge constitue 20,5 % de la population québécoise.

C'est pourquoi la SAAQ a lancé lundi la plus récente phase de la campagne de sensibilisation La sécurité routière, j'embarque. Cette offensive, qui vise à inciter les automobilistes à adapter leur conduite dans les milieux de vie, sera diffusée du 29 septembre au 2 novembre 2025. Les milieux de vie sont des zones denses en population où cohabitent plusieurs usagers de la route. Les conducteurs qui y circulent doivent adapter leur conduite, ralentir et éviter les distractions afin de protéger les plus vulnérables.

Citations

« Chacun a son rôle à jouer pour éviter les accidents sur la route. C'est vrai en tout temps, mais cela prend une importance particulière dans les zones où les interactions sont plus fréquentes et où nous devons partager l'espace. Nous devons tous développer le réflexe d'adapter notre conduite quand nous circulons dans un milieu de vie où l'on trouve de nombreux résidents, plusieurs services et de multiples modes de déplacement. »

Mme Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Alors que la circulation est de plus en plus dense, surtout en milieu urbain, chaque conducteur doit faire preuve de prudence à l'égard des autres usagers de la route plus petits que lui. Le partage de la route et le respect des règles de circulation doivent être une priorité pour tous, afin d'accroître la sécurité routière et d'assurer une meilleure cohabitation entre les différents types d'usagers. »

M. Pierre Brochet, président de l'ADPQ

« Les personnes qui se déplacent à pied n'ont pas de carrosserie de voiture pour les protéger en cas de collision. Ainsi, leur sécurité dépend en grande partie du comportement des personnes derrière le volant, qui doivent faire preuve d'une prudence accrue à leur égard. Dans les milieux de vie, anticiper la présence de piétonnes et de piétons et adopter des réflexes simples comme réduire sa vitesse et respecter leur priorité de passage peut sauver des vies. »

Mme Sandrine Cabana-Degani, porte-parole de Piétons Québec

« CAA-Québec accompagne les divers usagers de la route pendant toutes les étapes de leur vie. Pour assurer un partage sécuritaire et harmonieux du réseau routier, chacun a des obligations à respecter. C'est pourquoi l'organisme s'engage, aux côtés de précieux partenaires, à poursuivre sa mission de sensibiliser tous les usagers de la route aux meilleurs comportements. »

M. André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière

Faits saillants

La vitesse maximale de circulation se situe généralement entre 30 et 50 km/h dans les milieux de vie qui comportent des zones à la fois résidentielles et commerciales où plusieurs usagers de la route doivent cohabiter (automobilistes, piétons, cyclistes, conducteurs de véhicules lourds, motocyclistes, etc.). Ce sont des lieux centraux où l'essentiel des services (écoles, hôpitaux, commerces, etc.) est accessible à pied.

Les automobilistes doivent éviter les distractions et adapter leur conduite pour protéger les usagers vulnérables dans les milieux de vie, car on y trouve une grande variété de modes de déplacement et d'aménagements routiers, ce qui sollicite beaucoup l'attention des conducteurs.

Les piétons doivent quant à eux se déplacer de façon prévisible pour améliorer leur visibilité, entre autres en circulant sur le trottoir et en traversant aux bons endroits (passages pour piétons ou intersections).

La vitesse a un effet très important sur la gravité des blessures en cas d'accident avec un usager vulnérable. En respectant les limites de vitesse, les conducteurs se donnent plus de temps pour réagir en cas de besoin et réduisent leur distance de freinage.

La SAAQ a produit un rapport d'analyse des cas de piétons décédés sur le réseau routier entre 2018 et 2020. Ce rapport a démontré que, parmi ces décès, 73 % sont causés par des accidents survenant dans des zones de 50 km/h ou moins et 62,3 %, par des accidents survenant à moins de 15 minutes de marche du domicile de la piétonne ou du piéton impliqué.

L'inattention des conducteurs est le facteur contributif qui a été le plus souvent évoqué dans ce rapport comme cause probable menant à des collisions mortelles impliquant des piétons. La distraction aurait joué un rôle dans plus de la moitié de ces accidents (53,9 %).

LIENS PERTINENTS :

Sources :

Adresse exclusive pour les médias :

