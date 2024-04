Mois de la santé buccodentaire - Votre bouche en dit long sur votre santé

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre du mois de la santé buccodentaire, l'Ordre des dentistes du Québec est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle campagne de sensibilisation « Votre bouche en dit long sur votre santé ». Cette initiative vise à sensibiliser la population québécoise au rôle essentiel de l'examen buccodentaire pour le maintien d'une bonne santé globale.

« Votre bouche est bien plus qu'un sourire, elle en dit long sur votre santé. Certaines affections dentaires constituent des facteurs de risque pouvant causer des problèmes cardiovasculaires et respiratoires. Les patients ne réalisent pas toujours que des infections dans la bouche peuvent rapidement atteindre d'autres organes ou qu'un cancer buccal doit vite être détecté. D'où l'importance de visiter régulièrement son dentiste afin qu'il procède à un examen buccodentaire. Durant celui-ci, le dentiste regarde non seulement l'état des dents, mais aussi des gencives, de la langue et des tissus mous. Il peut donc établir un diagnostic de l'état de la bouche et ainsi prévenir de nombreux ennuis de santé. » a mentionné la présidente de l'Ordre, Liliane Malczewski, DMD, MBA.

Cette campagne, qui se déroulera principalement sur les médias sociaux, se déclinera en différents visuels animés démontrant diverses bouches avec des libellés associés à la thématique « Votre bouche en dit long sur votre santé ».

L'Ordre invite d'ailleurs les Québécoises et Québécois à visiter le site Web maboucheensante.com pour y trouver une gamme d'informations sur la santé buccodentaire.

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 400 dentistes. La mission de l'Ordre des dentistes du Québec est de protéger le public en assurant une médecine dentaire de qualité, en favorisant l'accès aux soins buccodentaires et en faisant la promotion de l'importance de la santé buccodentaire pour la santé globale.

