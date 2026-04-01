Mois de la santé buccodentaire : l'ACDQ lance sa campagne « La vraie star du mois : mon dentiste »

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la santé buccodentaire, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) lance aujourd'hui sa nouvelle campagne publicitaire, La vraie star du mois : mon dentiste. Diffusée tout au long du mois d'avril sur différentes plateformes numériques, cette campagne illustre avec humour l'impact réel des dentistes dans la vie de leurs patients et le rôle important qu'ils jouent au quotidien.

« Les dentistes sont des professionnels fiers d'exercer un travail à la fois exigeant et profondément gratifiant. La relation de confiance que nous bâtissons avec nos patients, ainsi que l'impact concret de nos interventions dans leur vie, sont une source de motivation quotidienne. Par cette campagne, nous souhaitons faire un clin d'œil à nos membres et mettre en lumière l'attachement et la confiance que les Québécoises et Québécois portent à leur dentiste », affirme la présidente de l'ACDQ, Dre Marie-Claude Desjardins.

Une relation de confiance confirmée par la population québécoise

L'ACDQ profite également du lancement de sa campagne pour dévoiler quelques résultats d'un récent sondage mené par la firme Ad hoc sur la perception de la profession de dentiste auprès de la population québécoise. Les résultats témoignent de la solidité du lien de confiance entre les patients et leur dentiste. Parmi les résultats marquants :

82 % des patients ont une opinion favorable des dentistes;

89 % des répondants estiment que les dentistes sont aussi importants pour la population que les médecins;

80 % sont fidèles à leur dentiste;

88 % se disent satisfaits de leur expérience en clinique dentaire.

Les dentistes : des acteurs clés de la santé globale

Au-delà du sourire, les dentistes contribuent activement à la santé globale des patients. Les examens buccodentaires réguliers permettent non seulement de prévenir plusieurs problèmes, mais aussi de détecter des signes de maladies systémiques, comme le diabète, à un stade précoce.

Rappelons qu'un dentiste peut diagnostiquer jusqu'à 200 maladies ou conditions pouvant affecter la bouche. Il est également le seul professionnel de la santé en mesure de poser un diagnostic buccodentaire et d'établir un plan de traitement adapté à chaque situation. La confiance accordée à cette expertise se reflète aussi dans les comportements des patients, puisque 84 % des patients suivent le plan de traitement recommandé par leur dentiste, un indicateur clair de la crédibilité et de la confiance accordée à la profession.

Un mois pour rappeler l'importance de la santé buccodentaire

L'ACDQ souhaite profiter du Mois de la santé buccodentaire pour rappeler que la prévention et les examens réguliers demeurent essentiels pour maintenir une bonne santé buccale, et, par le fait même, une bonne santé globale.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe plus de 4 300 dentistes exerçant leur profession dans tout le Québec, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Bien que certains dentistes exercent leur profession en établissement, la majorité des membres de l'ACDQ pratiquent en clinique privée. L'ACDQ a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

SOURCE Association des chirurgiens dentistes du Québec

Renseignements : Jordan Dupuis, Coordonnateur des communications et relations publiques, [email protected]