Budget 2026-2027 : Québec rate une occasion d'agir, la santé buccodentaire toujours dans l'angle mort

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) déplore que le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec ne prévoie aucune mesure structurante ciblée pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires, malgré une demande croissante et une pénurie persistante de dentistes, d'hygiénistes dentaires et d'autres membres de l'équipe dentaire dans plusieurs régions. Pourtant, les dentistes et leur équipe jouent un rôle important en matière de prévention, contribuant à éviter des complications qui peuvent mener à des visites aux urgences des hôpitaux ou même à des hospitalisations et entraîner des coûts importants pour le système de santé.

« Encore une fois, le gouvernement passe à côté d'une occasion d'agir concrètement pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires. Les défis sont connus depuis plusieurs années et l'ACDQ a proposé plusieurs solutions réalistes. Pourtant, la santé buccodentaire semble toujours se retrouver dans l'angle mort des décisions budgétaires. Sans gestes concrets, l'accès aux soins dentaires risque de se détériorer davantage, particulièrement dans les régions plus éloignées », déclare Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'ACDQ.

Une pénurie qui limite l'accès aux soins

La pénurie de main-d'œuvre en santé buccodentaire, particulièrement d'hygiénistes dentaires, constitue aujourd'hui l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins au Québec. Plus de 1 400 hygiénistes dentaires manquent actuellement pour répondre adéquatement aux besoins de la population.

L'ACDQ a notamment proposé d'augmenter la capacité de formation en hygiène dentaire, de déployer le programme accéléré destiné aux dentistes formés à l'étranger dans plus d'un CÉGEP et de mettre en place des incitatifs pour favoriser l'établissement de main-d'œuvre en région.

« Il existe un réel intérêt pour les carrières en santé buccodentaire, mais la capacité de formation demeure largement insuffisante. En augmentant l'offre de formation et en mettant en place des incitatifs pour la pratique en région, le gouvernement pourrait améliorer rapidement l'accès aux soins pour des milliers de Québécois », souligne Dre Desjardins.

Une entente toujours échue depuis trois ans

L'ACDQ rappelle également que l'entente-cadre entre les dentistes et le gouvernement du Québec est échue depuis mars 2023. Dans un contexte marqué par une hausse importante des coûts d'exploitation des cliniques dentaires, l'absence d'une entente adéquatement financée fragilise la participation des dentistes au régime public.

« Les dentistes souhaitent continuer à offrir des soins aux personnes couvertes par le régime public québécois, mais cela doit se faire dans des conditions de pratique viables. Sans une entente-cadre juste et adéquatement financée, la difficulté d'attirer des dentistes dans certaines régions, dont le Nord-du-Québec, risque de s'accentuer alors que la situation y est déjà critique », ajoute Dre Desjardins.

La santé buccodentaire doit devenir une priorité dans un contexte préélectoral

L'ACDQ rappelle que la santé buccodentaire est un pilier de la santé globale et qu'elle contribue directement à la qualité de vie, à la participation au marché du travail et à la vitalité des communautés. À l'approche des prochaines élections provinciales, l'ACDQ estime que les enjeux liés à la santé buccodentaire doivent occuper une place réelle dans le débat public.

« Les défis auxquels le secteur de la santé buccodentaire fait face sont bien réels et ont des conséquences directes pour la population. Nous invitons l'ensemble des partis politiques à reconnaître l'importance de ces enjeux et à considérer nos solutions concrètes pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires au Québec dans le cadre de la prochaine campagne électorale », conclut Dre Marie-Claude Desjardins.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe plus de 4 300 dentistes exerçant leur profession dans tout le Québec, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Bien que certains dentistes exercent leur profession en établissement, la majorité des membres de l'ACDQ pratiquent en clinique privée. L'ACDQ a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

SOURCE Association des chirurgiens dentistes du Québec

Demandes médias : Jordan Dupuis, Coordonnateur des communications et relations publiques, [email protected], Association des chirurgiens dentistes du Québec