OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière décennie, la technologie a complètement transformé la criminalité, rendant la fraude plus facile à commettre, plus répandue et plus sophistiquée que jamais.

En 2022, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu des signalements de fraude et de cybercriminalité totalisant des pertes de 530 millions de dollars pour les victimes. Il s'agit d'une augmentation de près de 40 % par rapport aux pertes sans précédent de 380 millions de dollars signalées en 2021. Malheureusement, la hausse des pertes financières ne concorde pas avec une hausse des signalements. Le CAFC estime que seulement 5 à 10 pour cent des personnes signalent une fraude.

Le CAFC, la Gendarmerie royale du Canada, et le Bureau de la concurrence s'unissent à nouveau en mars pour organiser la 19e édition du Mois de la prévention de la fraude. Sous le thème « Les ruses des fraudeurs : comment déjouer leurs stratagèmes? », la campagne exposera les trucs, les outils et les tactiques des fraudeurs pour aider les Canadiens à bâtir leur propre boîte à outils afin de se protéger.

Les organismes d'application de la loi et les membres du Forum sur la prévention de la fraude collaborent stratégiquement et consacrent des ressources à la prévention de la fraude et à la lutte contre celle-ci, mais les consommateurs et les entreprises du Canada ont aussi un rôle important à jouer pour arrêter les fraudeurs. La sensibilisation est la meilleure défense contre les arnaques et la fraude.

En mars, participez à la conversation à l'aide du mot-clic #MPF2023 pour trouver et partager de l'information permettant de détecter, de contrer et de signaler la fraude. Suivez-nous dans les médias sociaux et passez le mot :

CAFC Twitter et Facebook

GRC Twitter et Facebook

Bureau de la concurrence Twitter et Facebook

Si vous êtes victime d'une fraude ou connaissez une personne qui l'a été, signalez-le à votre service de police local ainsi qu'au CAFC en ligne ou au 1-888-495-8501 (sans frais). Même si aucune perte financière n'a été subie, signalez-le au CAFC. Si vous avez de l'information sur des pratiques commerciales trompeuses, signalez-les au Bureau de la concurrence. Vos signalements sont essentiels pour repérer les liens, attraper les criminels et empêcher qu'il y ait d'autres victimes.

Faits en bref

En 2022, le CAF a reçu un total de 70 878 signalements et 37 047 de ces signalements provenaient de victimes de fraudes par marketing de masse. De plus, le CAFC a reçu 19 560 signalements de victimes de fraude d'identité.

Les trois principaux types de fraudes signalés au cours de la dernière année sont l'hameçonnage, l'extorsion et les renseignements personnels, toutes des fraudes conçues pour vous amener à payer ou à donner des renseignements de nature délicate comme votre numéro d'assurance sociale, vos mots de passe ou vos renseignements bancaires.

Les trois principales fraudes ayant causé le plus de pertes aux victimes sont les offres frauduleuses de placements, plus particulièrement les fraudes liées à la cryptomonnaie, les stratagèmes de rencontre et le harponnage.

Le CAFC est géré conjointement par la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' Ontario .

. En raison du chevauchement de la fraude et de la cybercriminalité, le CAFC collabore étroitement avec le Centre national de coordination contre la cybercriminalité (CNC3) de la GRC.

Le CAFC et le CNC3 travaillent actuellement ensemble à l'élaboration d'un nouveau système national de signalement des incidents de cybercriminalité et de fraude. Le système est en mode BETA et une fois qu'il sera entièrement opérationnel en 2023-2024, il facilitera le signalement par le public des incidents de cybercriminalité et de fraude aux fins opérationnelles et d'expérience utilisateur.

Citations

« Nous continuons de constater une hausse des pertes financières liées à la fraude et notre devoir de nous protéger les uns les autres en est de plus en plus important. Les fraudeurs utilisent des méthodes sophistiquées pour victimiser les Canadiens en se fondant aussi sur des trucs de base. Durant le Mois de la prévention de la fraude, j'invite tout le monde à prendre le temps d'apprendre à reconnaître les signes d'arnaque ou de fraude, à savoir comment les signaler et à transmettre l'information à son entourage. Une seule conversation avec un proche peut l'empêcher d'être victime de fraude. En travaillant ensemble, nous pouvons empêcher ces crimes d'arriver. »

- Chris Lynam, directeur général, CAFC et CNC3 de la GRC

« Les fraudeurs ont élaboré de nouveaux trucs et outils sophistiqués pour profiter des Canadiens dans le contexte de l'économie numérique. En ce Mois de la prévention de la fraude, le Bureau de la concurrence aidera les Canadiens à détecter, à contrer et à signaler en ligne les pratiques commerciales trompeuses utilisées par les arnaqueurs pour faire des victimes et commettre des fraudes. »

- Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

Liens connexes

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Centre antifraude du Canada, [email protected]; Gendarmerie royale du Canada, [email protected]; Bureau de la concurrence, [email protected]