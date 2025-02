Mois de l'Histoire des Noirs : une soirée d'exception pour célébrer des parcours d'exception

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, en collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord et pour la troisième année consécutive, le Pôle invite le grand public à découvrir cinq personnalités issues des communautés noires et qui contribuent à l'essor du quartier. Des portraits de ces personnalités réalisés par l'artiste Niti Marcelle Mueth seront exposés dans des lieux publics et commerces de l'arrondissement afin de valoriser leur parcours. Par cette exposition, le Pôle souhaite célébrer la contribution des personnes issues des communautés noires à la construction de notre arrondissement et leur apport dans le développement du Québec et du Canada.

Pour clôturer ce mois de célébration, une soirée de reconnaissance au cours duquel les portraits seront exposés en grand format, aura lieu le 26 février 2025 au Pavillon Henri-Bourassa, dans le but de rendre hommage aux personnes honorées :

Kenny Thomas , Simon 16, intervenant jeunesse, improvisateur, auteur, compositeur, interprète

, Ronide Casséus, Conférencière et coach certifiée en PNL à Ronide & Cie, présidente et fondatrice de l'organisme Sisterhood

Fabiola N. Aladin , Enseignante de français, comédienne et chanteuse

Jocelyn Bruno , Dramatik avec un cas, auteur, compositeur, interprète et réalisateur

, Sheilla Fortuné, Directrice générale de la Maison des jeunes L'ouverture et co-porte-parole du RIIOH

Pour découvrir les portraits réalisés par Niti Marcelle Mueth : https://lepole.ca/histoire25/

NOUVEAUTÉ :

Cette année, la soirée de reconnaissance sera précédée d'une discussion afin de sensibiliser les citoyens de Montréal-Nord aux barrières à l'inclusion vécues par les personnes issues des communautés noires. Nos panélistes Gabriella Garbeau, Fondatrice de la librairie Racines et Rodney Saint - Eloi Poète, écrivain, essayiste, éditeur, prendront part à la discussion animée par Michelle Camara, experte en équité, diversité, inclusion, et animatrice d'ateliers.

INVITATION AUX MÉDIAS : Le Pôle invite les représentants des médias à assister à la soirée de reconnaissance : https://bit.ly/42BQ3jg

SOURCE Le Pôle

