Mois de l'Histoire des Noirs : cinq figures marquantes de Montréal-Nord à l'honneur

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, en collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord et pour la troisième année consécutive, le Pôle invite le grand public à découvrir cinq personnalités issues des communautés noires et qui contribuent à l'essor du quartier. Des portraits de ces personnalités réalisés par l'artiste Niti Marcelle Mueth seront exposés dans des lieux publics et commerces de l'arrondissement afin de valoriser leur parcours. Par cette exposition, le Pôle souhaite célébrer la contribution des personnes issues des communautés noires à la construction de notre arrondissement et leur apport dans le développement du Québec.

Pour clôturer ce mois de célébration, une soirée de reconnaissance au cours duquel les portraits seront exposés en grand format, aura lieu le 26 février 2025 au Pavillon Henri-Bourassa, dans le but de rendre hommage aux personnes honorées : parmi ces cinq personnalités figurent;

Fabiola Nyrva Aladin - Enseignante de français, comédienne et chanteuse

- Enseignante de français, comédienne et chanteuse Ronide Casséus - Conférencière et coach certifiée en PNL à Ronide & Cie, présidente et fondatrice de l'organisme Sisterhood

Kenny Thomas /Simon 16 - Intervenant jeunesse, improvisateur, auteur, compositeur, interprète.

NOUVEAUTÉ :

Cette année, la soirée de reconnaissance sera précédée d'une discussion afin de sensibiliser les citoyens de Montréal-Nord aux barrières à l'inclusion vécues par les personnes issues des communautés noires.

L'ARTISTE :

Niti est une artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante. Évoluant de manière fluide entre l'art et les pratiques orientées vers le design, elle s'investit dans la narration visuelle s'articulant autour de la réflexion des expériences d'individus issus des communautés autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada.

INVITATION AUX MÉDIAS :

Le Pôle invite les représentants des médias à assister à la soirée hommage.

INSCRIPTION :

