MOIS DE L'ARCHÉOLOGIE 2022 - TOUT LE MOIS, DES ACTIVITÉS PARTOUT AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa 18e édition, le Mois de l'archéologie mène sa campagne partout au Québec. À l'affiche au mois d'août, des dizaines de lieux captivants à découvrir dans 11 régions de la province, des concours, de nombreuses activités immersives, ludiques ou contemplatives, ainsi que du contenu numérique inédit!

La Capsule du futur

Le public est appelé à partager des objets qui ont été emblématiques de leur année 2022. Une mosaïque virtuelle sera créée à partir des photos soumises, et dévoilée à la fin du Mois, pour ensuite devenir un artéfact de demain. Cette capsule du futur sera déterrée dans 18 ans.

Le Point Archéo

Chaque mercredi durant le Mois de l'archéologie, rendez-vous sur la page Facebook d'Archéo-Québec pour faire le point avec nos porte-paroles qui offriront un regard archéologique sur plusieurs enjeux sociétaux.

La Campagne des artéfacts

Du 8 au 13 août, 5 artéfacts se présenteront au public, dans le but d'être nommé Artéfact du Mois de l'archéologie 2022. Lequel sera choisi par les électeurs ? Le vainqueur sera dévoilé le 16 août.

L'archéo à vélo

Du 15 au 20 août, rendez-vous sur notre page Instagram et suivez notre correspondante Estelle lors de son parcours à vélo de Rimouski à Carleton-sur-Mer, partant à la découverte du patrimoine archéologique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Parcours balado -- Voyante de l'archéologie

Pendant tout le mois d'août, des codes QR seront affichés dans 6 lieux en lien avec les épisodes du balado Voyante de l'archéologie d'Archéo-Québec. Ces derniers permettent aux participants de s'immerger dans l'histoire en explorant les sites historiques en même temps que Claire, protagoniste du balado.

Découvrez les lieux participants

Une multitude de lieux à travers 11 régions du Québec offrent une programmation riche et diversifiée tout au long du Mois de l'archéologie. Des ateliers, conférences, expositions, fouilles simulées et plusieurs autres activités sont à découvrir.

Les concours

Grâce à trois précieux partenaires, les amateurs d'archéologie auront la chance de gagner des prix fantastiques dont des publications, une nuitée en maison longue en Montérégie et une nuitée à l'Auberge Saint-Antoine à Québec.

Pour connaître tous les détails de la programmation, des lieux participants et des concours, consultez notre site web moisdelarcheo.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

À propos d'Archéo-Québec

Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu.

Le Mois de l'archéologie est rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Québec, la Ville de Longueuil, le magazine Continuité, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, le Centre d'interprétation du site archéologique Drouler-Tsiionhiakwatha, le Festival présence autochtone, Tourisme autochtone Québec, l'Auberge Saint-Antoine et tous les membres d'Archéo-Québec.

