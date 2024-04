Moins de bureaucratie pour faciliter la vie des parents d'enfants lourdement handicapés

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et l'adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés, Marilyne Picard, annoncent que le gouvernement va simplifier les démarches que doivent faire les familles d'enfants lourdement handicapés pour les demandes de soins et services de soutien à domicile.

Pour faciliter la vie de ces familles, Retraite Québec pourra désormais transférer automatiquement les informations nécessaires aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux. De cette manière, les dossiers chemineront plus facilement.

Les parents d'un enfant de moins de 18 ans pourront ainsi autoriser Retraite Québec à transmettre des documents concernant la situation de leur enfant au CLSC de leur territoire, dans le but d'évaluer son admissibilité au soutien à domicile.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de diminuer la paperasse et la bureaucratie, en plus de répondre à une demande importante des familles d'enfants lourdement handicapés.

Citations :

« Nous sommes très sensibles à la situation vécue par les parents d'enfants lourdement handicapés, qui doivent assumer des responsabilités hors du commun en termes de soins particuliers et complexes pour répondre aux besoins de leur enfant. Nous voulons préserver leur qualité de vie et leur réitérer qu'ils ont tout notre appui. En réduisant des étapes administratives, nous leur laissons le plus de temps possible avec leur enfant. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je suis heureuse d'annoncer cette simplification des démarches pour les familles d'enfants lourdement handicapés. Nous sommes tous conscients que les parents de ces enfants font face à de nombreux défis. Il est important pour nous d'agir concrètement afin de simplifier leur quotidien et d'améliorer leur qualité de vie. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Prendre soin d'un enfant handicapé au quotidien est un engagement exigeant, je peux en témoigner. Plusieurs gestes concrets ont été posés au cours des dernières années afin de mieux soutenir les parents, et j'en suis à la fois touchée et fière. Chacune de ces mesures vient améliorer la qualité de vie de ces personnes proches aidantes, en évitant un dédoublement des démarches et la répétition des informations médicales aux professionnels. Je salue la force et la détermination de ces familles, ainsi que le travail de concertation des deux ministères concernés. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés (volet proches aidants)

« Je suis très heureuse de ce dénouement positif pour des centaines de familles d'enfants lourdement handicapés à travers le Québec. La simplification des démarches administratives représente une avancée significative pour améliorer l'accès aux parents à l'aide à domicile existante et ainsi réduire leur épuisement et leur détresse. Je suis ravie de constater que les efforts soutenus de L'Étoile de Pacho pour soulager ces familles portent leurs fruits. Je salue d'ailleurs l'écoute et le travail des ministres Sonia Bélanger et Suzanne Roy dans ce dossier. Nous demeurons attentifs sur le terrain pour nous assurer que les améliorations escomptées se réalisent. »

Nathalie Richard, fondatrice et directrice générale de l'organisme L'Étoile de Pacho

Faits saillants :

Cet allègement administratif cible les enfants admis au Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE).

Pour obtenir plus d'information sur les services de soins à domicile, les familles peuvent contacter le CLSC de leur territoire.

Les parents dont l'enfant pourrait être admissible à ces programmes doivent faire une demande à Retraite Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable et des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 438 821-6755