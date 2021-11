Moins de 2 mois pour s'inscrire au concours Les Mercuriades !

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - La 42ème édition du prestigieux concours Les Mercuriades bat son plein. Ce concours a vocation à faire briller et à honorer l'excellence des entreprises et femmes d'affaires d'exception dans la province du Québec. C'est aussi l'occasion de donner une visibilité supplémentaire et d'augmenter la notoriété des entreprises dans le monde des affaires. Nous invitons les entreprises à déposer leur dossier dans l'une des catégories ci-dessous avant le 17 décembre 2021, 16 h

Entrepreneures, PME et grandes entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans l'une des 16 catégories :

Accroissement de la productivité Investissement Québec

Contribution au développement économique et régional

Développement des marchés internationaux EDC

Employeur de l'année Banque Nationale

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

Manufacturiers Innovants Bombardier

Innovation technologique TELUS

L'excellence en français

Leadership, Femme d'exception Sun Life

Relève, Femme d'exception BMO

Santé et sécurité au travail

Start-Up RBC Banque Royale

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Stratégie de développement durable Desjardins

Entreprise de l'année - Hydro-Québec

La plus haute reconnaissance du concours Les Mercuriades Entreprise de l'année - Hydro-Québec récompense une seconde fois l'une des PME ou grande entreprise lauréate du concours. L'année dernière, ces prestigieuses distinctions ont été remises à GHGSat pour le volet PME et à Pelican International, pour le volet Grande entreprise.

Pour obtenir plus de renseignements sur le concours, nous vous invitons à consulter le site https://mercuriades.ca/. Vous pouvez également contacter Mme Lucille Maire, Conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades en composant le 514 844-9571, poste 3294 ou par courriel [email protected].

Pour assurer le succès et le rayonnement de chacune de ses éditions, le concours Les Mercuriades compte sur le soutien d'un grand nombre de partenaires. Retrouvez l'ensemble des partenaires du concours ici.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 912-2639

