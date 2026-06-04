TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - À moins d'un mois de son lancement, le FestiVoix de Trois-Rivières s'apprête à donner le coup d'envoi de la saison estivale en Mauricie avec une programmation d'envergure, consolidant ainsi son statut d'événement culturel et touristique incontournable sur la route des festivals au Québec et au Canada.

MOINS D’UN MOIS AVANT LA 33E ÉDITION DU FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES! Speed Speed

UNE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES GOÛTS

Plus de 130 artistes internationaux, figures marquantes de la scène québécoise, étoiles montantes et talents émergents se succéderont sur 15 scènes réparties dans un cadre exceptionnel au cœur du centre-ville, dans le quartier historique et aux abords du fleuve Saint-Laurent du 25 juin au 5 juillet 2026.

Cette année, le FestiVoix accueillera en exclusivité québécoise Ice Cube et Wyclef Jean, qui offriront chacun leur unique performance au Québec cet été dans le cadre du festival. La programmation comprend également des artistes d'envergure tels que Papa Roach, Taio Cruz, Ernest, Lost Frequencies, Lagwagon, Streetlight Manifesto, Cheat Codes, OMI, We Came As Romans, Daniel Bélanger, Roxane Bruneau, Angine de Poitrine, Marie-Mai, Matt Lang, Cœur de pirate, Paul Piché, France D'Amour, Pierre Lapointe, Nathalie Simard, Jay Scøtt, Dave Fenney, Les Sœurs Boulay, Elliot Maginot, Laura Niquay, Sarahmée, Jérôme 50, Ariane Simard, Basia Bulat, ainsi que plus d'une centaine d'autres artistes. Pour voir la programmation complète : festivoix.com

Par la diversité des styles musicaux présentés, le FestiVoix s'impose comme un rendez-vous estival par excellence pour les amateurs de musique de toutes générations. Chaque été, l'événement attire en moyenne près de 365 000 visites, réunissant festivaliers de la région, du Québec, du Canada et de l'international.

« C'est une grande fierté pour nous de rassembler chaque année des dizaines de milliers de personnes issues de tous les horizons à Trois-Rivières pour vivre des moments d'exception et faire vibrer la ville au rythme des spectacles pendant neuf jours de festivités. Cette 33e édition reflète cette mission avec une programmation riche, rassembleuse et audacieuse qui propose au public une expérience musicale, artistique, culinaire, humaine et durable distinctive tout en mettant en valeur la richesse du patrimoine trifluvien. » - Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix

UN ENGOUEMENT PALPABLE

L'engouement pour cette 33e édition est déjà bien réel : les 18 900 passeports ont trouvé preneurs en moins de 36 heures. Des billets journaliers (admission générale, VIP Belitec, Club FestiVoix Desjardins et zone Avant-Scène Aéroport de Québec) sont encore disponibles à partir de seulement 49 $ (taxes et frais inclus), offrant l'accès à plus de 10 spectacles par jour. Les billets sont en vente en ligne au festivoix.com.

La 33e édition du FestiVoix de Trois-Rivières aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2026.

Pour en savoir plus sur le FestiVoix et consulter nos dernières nouvelles, visitez notre salle de presse :

festivoix.com/fr/salle-de-presse/

À PROPOS DU FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES

Membre du Festivals et Événements Majeurs Canada (FAME) et du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), le FestiVoix de Trois-Rivières est l'évènement culturel et touristique majeur en Mauricie qui lance la saison estivale. En plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, de son quartier historique et aux abords du fleuve St-Laurent, plus de 130 spectacles d'artistes internationaux et émergents sont offerts sur 15 scènes pendant 9 jours de festivités. Créateur de rencontres artistiques depuis plus de 30 ans, le FestiVoix offre une diversité musicale et culturelle accessible, tout en valorisant la Ville de Trois-Rivières et la richesse de son patrimoine. Chaque été, près de 365 000 visites sont effectuées du matin jusqu'au milieu de la nuit par des festivaliers de la région, de la province et de l'international qui se donnent rendez-vous pour vivre une expérience musicale, artistique, culinaire et humaine unique! La 33e édition aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2026.

SOURCE FestiVoix

Pour toute demande d'entrevue, veuillez contacter : Naomie Rousseau, Coordonnatrice aux communications et développement numérique du FestiVoix, 819 372-4635, # 211, [email protected]