La société Charton Hobbs inc. est nommée partenaire stratégique et distributrice nationale de la gamme de cuvées de prestige au Canada

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW/ - C'est avec plaisir que Moët Hennessy annonce la croissance de sa collaboration avec la société Charton Hobbs inc., ambassadrice des grandes marques au Canada depuis 1925, en ajoutant à son offre de grande renommée la Maison de Champagne Armand de Brignac. À compter du 1er janvier 2022, Charton Hobbs sera le partenaire stratégique responsable de la représentation et de la distribution au Canada de la gamme de cuvées de prestige du Champagne Armand de Brignac.

Grâce à son style remarquable et à l'attrait qu'il exerce naturellement sur les consommateurs friands de luxe partout dans le monde, la Maison Armand de Brignac confère à cette catégorie une touche d'innovation et une énergie sans précédent depuis 2006. Elle connaît un succès mondial, plus particulièrement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Cette annonce, fait suite au récent partenariat de Moët Hennessy avec Shawn JAY-Z Carter, révélé plus tôt cette année, grâce à une participation de 50 % dans la marque de Champagne Armand de Brignac. Moët Hennessy, la division des vins et spiritueux de LVMH englobe des champagnes, des vins et des spiritueux d'exception du monde entier, dont une collection de marques rarissimes où convergent héritage et innovation, authenticité et créativité. Le récent partenariat reflète la vision que partagent Moët Hennessy et Shawn JAY-Z Carter pour l'avenir de cette Maison emblématique.

« Moët Hennessy regroupe vingt-cinq Maisons dont plusieurs existent depuis des siècles, alors que d'autres viennent tout juste d'enrichir notre portefeuille. Nous souhaitons transmettre l'avenir des vins et spiritueux de luxe, du terroir jusqu'aux communautés », indique Alexis de Calonne, directeur général de Moët Hennessy pour la division du Canada.

Depuis près de cent ans, Charton Hobbs façonne le paysage canadien des vins et spiritueux en s'associant aux producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde, aux principaux détaillants et aux réseaux d'hôtellerie et de restauration. L'organisation propose des produits de qualité supérieure et une expérience de marque aux consommateurs de tout le pays.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être le partenaire de Moët Hennessy au Canada et nous croyons que la diversité de notre portefeuille, en accueillant la Maison de Champagne Armand de Brignac, nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets », déclare Duncan Hobbs, président et chef de la direction chez Charton Hobbs.

Depuis 2007, Moët Hennessy et Charton Hobbs travaillent de concert pour occuper une position de leader dans la catégorie des vins et spiritueux de luxe au Canada et pour consolider cette position tout en faisant preuve d'innovation.

À propos du Champagne Armand de Brignac

Le Champagne Armand de Brignac comprend une gamme de cuvées de prestige qui offrent une qualité et un goût sans compromis [élaborées par la 13e génération de la famille Cattier. S'appuyant sur plus de trois siècles d'expérience dans la région, l'équipe de vinificateurs père et fils crée chaque cuvée distinctive] avec un souci du détail, notamment en sélectionnant les vignobles les plus emblématiques, en ne prenant que les portions les plus fraîches et de la meilleure qualité du pressurage de la cuvée et en assemblant un trio de millésimes. Une étiquette en étain polie à la main est ensuite appliquée sur chaque bouteille. Une petite équipe hautement qualifiée constituée de 18 personnes seulement participe à toutes les étapes; du pressage du raisin jusqu'au départ de la bouteille des caves en France. Il en résulte un champagne qui fait écho à un luxe et un savoir-faire inégalés. Constituée de Gold Brut, Brut Rosé, Demi Sec et des cépages uniques ultra-prestigieux, le Blanc de Blancs et le Blanc de Noirs, la collection de Champagne Armand de Brignac est offerte en quantités limitées dans le monde entier. Pour en savoir davantage sur le Champagne Armand de Brignac, visitez le site armanddebrignac.com.

Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division des vins et spiritueux de LVMH; leader mondial de l'industrie du luxe. Plus grande société de vins et spiritueux de luxe au monde, elle regroupe les marques prestigieuses et de renommée internationale suivantes, qui sont reconnues pour l'excellente qualité de leurs produits et le savoir-faire dont elles sont issues : les champagnes Dom Pérignon, Krug, Moët & Chandon, Ruinart et Veuve Cliquot, de même que le cognac Hennessy, la vodka Belvedere, les vins mousseux Chandon California, les whisky et scotch de single malt Glenmorangie et Ardbeg, la téquila Volcan, et des vins d'exception dont Ao Yun, Cloudy Bay, Newton, Numanthia et Terrazas de los Andes. Moët Hennessy est distribuée au Canada par Charton Hobbs.



À propos de Charton Hobbs

Charton Hobbs attribue sa pérennité et sa passion à la création de grandes marques. Depuis 1925, la société travaille en collaboration avec certains des producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde afin de pouvoir offrir à tous les Canadiens des produits alcoolisés de grande qualité. Charton Hobbs entretient des relations durables avec des détaillants, prospère aux côtés des chefs de file de l'hôtellerie et de la restauration et reste engagée à soutenir une équipe de professionnels dévoués. En partageant sa vision avec ces acteurs indispensables, elle a fait connaître à plusieurs générations de Canadiens des marques de vins et de spiritueux durables. Charton Hobbs est « l'ambassadeur des grandes marques ». Pour en savoir plus, consultez https://www.chartonhobbs.com/

SOURCE Moët Hennessy Canada

