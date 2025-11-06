Ce tour de table, mené par Goldman Sachs Alternatives et A91 Partners, souligne la dynamique mondiale de MoEngage, alimentée par les entreprises qui vont au-delà des nuages marketing traditionnels. Les activités de l'entreprise en Amérique du Nord ont doublé au cours de la dernière année et représentent désormais la plus grande part de son chiffre d'affaires.

SAN FRANCISCO, 6 novembre 2025 /CNW/ - MoEngage, la plateforme de mobilisation de la clientèle axée sur les renseignements pour les marques de consommation, a annoncé aujourd'hui que l'investisseur actuel Goldman Sachs Alternatives et le nouvel investisseur A91 Partners ont investi 100 millions de dollars alors que la société poursuit son expansion mondiale rapide, l'Amérique du Nord représentant désormais la plus grande part de son chiffre d'affaires. Avec ce tour de table, le financement total de MoEngage dépasse les 250 millions de dollars, ce qui consolide encore davantage sa position parmi les plateformes de mobilisation de la clientèle basées sur l'IA les plus fiables au monde.

Ce financement permettra d'accélérer l'innovation sur l'ensemble de la plateforme de mobilisation de la clientèle de MoEngage, en mettant l'accent sur le développement de Merlin AI, une suite d'agents d'IA, comprenant notamment ses nouveaux agents de décision en matière d'offres et de campagnes, qui aident les équipes marketing et produit des marques B2C à lancer plus rapidement leurs campagnes et à augmenter leurs conversions grâce AI Decisioning. Glance, par exemple, a réduit de 50 % les délais de mise en œuvre de ses campagnes grâce à Merlin AI. MoEngage va également renforcer ses équipes de commercialisation et de réussite client en Amérique du Nord et dans la région EMEA afin de soutenir la poursuite de sa croissance.

« Notre dynamique mondiale, qui vient s'ajouter à notre position de chef de file dans notre catégorie en Asie, confirme que les marques grand public vont désormais au-delà des nuages marketing traditionnels. Plus de 300 entreprises à travers le monde ont choisi MoEngage pour sa facilité d'utilisation et son agilité alimentée par l'IA, ce qui leur a permis d'obtenir un retour sur investissement en quelques semaines après la migration. « Ces migrations d'entreprises ont accéléré notre croissance en Amérique du Nord et dans la région EMEA, a déclaré Raviteja Dodda, chef de la direction et cofondateur de MoEngage. « Nous sommes ravis de nous associer à Goldman Sachs et aux partenaires A91 dans ce parcours », a-t-il ajouté.

« MoEngage a été un partenaire incroyable dans notre parcours de croissance, a déclaré Hope Barrett, directeur de Martech chez SoundCloud. « Sa plateforme nous a permis de migrer en toute transparence plus de 120 millions d'utilisateurs en seulement 12 semaines et de tirer parti des informations fournies par l'IA pour accélérer les lancements de produits qui ont renforcé la fidélisation de notre base d'utilisateurs payants. »

Rajat Sood, directeur général de Goldman Sachs Alternatives, a déclaré : « Notre investissement dans MoEngage reflète l'engagement de Goldman Sachs à soutenir des plateformes technologiques de premier plan qui tirent parti de l'IA pour servir les entreprises dans le monde entier. En tirant parti de notre réseau mondial, de notre expertise et de nos capitaux, nous sommes impatients d'aider l'entreprise à accélérer sa croissance, à conquérir de nouveaux marchés et à offrir une valeur durable à ses clients. »

Kaushik Anand, associé chez A91 Partners, a ajouté : « Nous avons appris à connaître l'équipe de MoEngage au cours des six dernières années et nous avons été impressionnés par sa capacité à innover et à élargir constamment son offre de produits. « Nous sommes ravis de soutenir MoEngage dans ses efforts pour étendre sa clientèle mondiale en donnant aux équipes marketing et produit les moyens de créer et de fidéliser des relations clients grâce à une technologie de pointe. »

À propos de MoEngage

Basée à Bangalore et San Francisco, MoEngage est une plateforme de mobilisation de la clientèle axée sur les renseignements, à laquelle font confiance plus de 1 350 marques mondiales de consommateurs, dont SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, et plus encore. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des renseignements sur le comportement des clients et la capacité d'agir en fonction de ces renseignements pour établir des liens avec eux à travers des canaux comme le Web, les appareils mobiles, la messagerie par courriel, les réseaux sociaux et la messagerie personnalisée. Sa suite Merlin AI, une équipe d'agents d'IA, permet aux spécialistes du marketing de lancer des campagnes plus rapidement et d'augmenter les conversions grâce à AI Decisioning. Les marques grand public de 75 pays utilisent MoEngage pour offrir des expériences numériques pour plus de 2 milliards de clients chaque mois.

MoEngage a été reconnue comme « Customers' Choice » (choix des clients) dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Multichannel Marketing Hubs, édition de mai 2025

MoEngage a été reconnue comme « Strong Performer » (entreprise très performante) dans l'analyse du rapport The Forrester Wave™ : Cross-Channel Marketing Hubs, T4 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moengage.com

À propos du pôle Capital-développement chez Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE : GS) est l'un des principaux investisseurs dans les placements alternatifs à l'échelle mondiale, avec plus de 500 milliards de dollars d'actifs et plus de 30 ans d'expérience. L'entreprise investit dans toute la gamme des placements alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, le crédit privé, l'immobilier, les infrastructures, le développement durable et les fonds de couverture. Les clients ont accès à ces solutions par le biais de stratégies directes, de partenariats personnalisés et de programmes à architecture ouverte.

L'entreprise est guidée par une approche axée sur le partenariat et le succès partagé avec ses clients, cherchant à offrir des performances d'investissement à long terme en s'appuyant sur son réseau mondial et son expertise approfondie dans tous les secteurs et marchés.

La plateforme de placements alternatifs fait partie de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services de placement et de conseil sur les marchés publics et privés aux institutions, aux conseillers financiers et aux particuliers de premier plan au monde. Goldman Sachs gérait plus de 3,1 billions de dollars d'actifs à l'échelle mondiale au 31 décembre 2024.

Depuis 2003, le pôle Capital-développement chez Goldman Sachs Alternatives a investi plus de 13 milliards de dollars dans des sociétés dirigées par des fondateurs et des chefs de la direction visionnaires. L'équipe se concentre sur les investissements dans les entreprises en phase de croissance et les entreprises axées sur la technologie couvrant de multiples secteurs, y compris la technologie d'entreprise, la technologie financière, la consommation et les soins de santé. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de A91 Partners

Fondée en 2018, A91 Partners est une société d'investissement qui gère 1,5 milliard de dollars et investit dans les secteurs de la consommation, de la technologie, des services financiers et des soins de santé en Inde. A91 s'associe à des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises durables pour l'Inde de demain. Parmi les placements actuels, mentionnons Digit General Insurance, Atomberg, Exotel, Kaar Technologies, Blue Tokai et Finbox. https://a91partners.com/

