Le partenariat Argent de trois ans comprend un don en nature d'une valeur de 300 000 $.

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Location de clôture Modu-Loc, un chef de file de l'industrie des clôtures temporaires, est ravie d'annoncer un nouveau partenariat de trois ans avec Habitat pour l'humanité Canada. Ce partenariat consiste en un don en nature de produits et de services de confinement de sites estimé à 300 000 $, faisant de Modu-Loc un fier partenaire de niveau Argent. L'engagement de Modu-Loc soutiendra la mission d'Habitat Canada qui consiste à aider les familles à acquérir force, stabilité et autonomie grâce à l'accession à la propriété abordable.

« Modu-Loc soutient depuis longtemps des initiatives caritatives, que ce soit par des dons en espèces et des parrainages ou en fournissant nos produits et services pour des événements locaux de collecte de fonds », déclare Jim Mitrakos, président et dirigeant principal des finances de Modu-Loc. « En concentrant nos efforts au moyen de partenariats nationaux comme celui-ci, nous pouvons renforcer notre impact sur les collectivités que nous desservons tout en soulignant notre engagement en faveur de la valeur fondamentale de Modu-Loc, qui est la famille et le bien-être ».

Habitat pour l'humanité Canada est un organisme à but non lucratif qui aspire à un monde où chacun a un endroit sécuritaire et décent pour vivre. Le don en nature de Modu-Loc soutiendra le programme de construction de logements d'Habitat Canada en fournissant aux organismes locaux d'Habitat pour l'humanité dans tout le Canada des clôtures temporaires sûres et fiables pour sécuriser leurs sites de construction de logements. Le programme repose sur l'aide de bénévoles, de donateurs et de propriétaires d'Habitat pour construire et remettre en état des logements décents et abordables dans l'ensemble du Canada.

« Cela fait plusieurs années que Location de clôture Modu-Loc travaille en collaboration avec les filiales locales d'Habitat dans tout le Canada et son partenariat de niveau Argent avec Habitat Canada démontre l'engagement continu de son équipe à soutenir notre travail à l'échelle nationale », a déclaré Julia Deans, présidente et directrice générale d'Habitat Canada. « En fournissant des produits et services de confinement, Modu-Loc aide les filiales locales d'Habitat à construire des logements plus décents et plus abordables. Je tiens à remercier Modu-Loc pour le soutien et l'aide qu'elle nous apporte à desservir un plus grand nombre de familles ».



Dans le cadre du respect de ses valeurs fondamentales, Modu-Loc soutient des organismes caritatifs de renom qui se consacrent aux logements abordables, à la sécurité au travail et au développement communautaire. En soutenant le travail de ses principaux partenaires communautaires, Modu-Loc vise à renforcer et à soutenir les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondée en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme caritatif national qui œuvre pour un monde où chacun a un endroit décent et abordable où il peut se sentir chez lui. Habitat pour l'humanité rassemble les communautés pour aider les familles à acquérir force, stabilité et autonomie grâce à l'accession à la propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires d'Habitat et de 53 Habitats locaux travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons des assises solides pour une vie meilleure et plus saine au Canada et dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.habitat.ca.

À propos de Location de clôture Modu-Loc

Location de clôture Modu-Loc est le chef de file au Canada en matière de clôtures temporaires pour les projets de construction et les événements de grande envergure. Les solutions de location de clôtures temporaires de qualité de Modu-Loc assurent la sécurité et la protection du public, de ses clients et de leurs propriétés. Avec une couverture nationale assurée par 14 succursales au Canada, Modu-Loc offre ses services à ses clients dans tout le Canada et les États-Unis depuis 1996. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.moduloc.ca.

