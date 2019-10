Modifications de règles et de catégories approuvées pour Concours canadien de journalisme

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Dates d'échéance échelonnées pour les candidatures, révision des règles pour les catégories photo et nouvelles règles d'admissibilité des pigistes comptent parmi les changements qu'a approuvés le conseil des gouverneurs du Concours canadien de journalisme lors d'une réunion le 30 septembre.

Voici un résumé des changements touchant le concours de 2019, qui couvre le travail effectué au cours de la présente année civile :

La période générale de présentation des candidatures continuera de se situer entre le 15 décembre et le 15 janvier, mais la date limite des catégories individuelles commencera aussi tôt que le 9 janvier.

La catégorie de l'essai photographique, lancée il y a deux ans, est éliminée.

La catégorie de la photographie d'actualité est divisée en deux : photo de nouvelles de dernière heure et photo d'actualité générale.

La description écrite de plusieurs catégories a été modifiée afin d'offrir des directives plus claires aux participants.

Les directives aux juges dans chacune des catégories sont publiées sur le site web du CCJ, de même que l'«énoncé de mission» qui sera remis aux juges.

Les règles concernant l'admissibilité des journalistes pigistes ont été changées. Les candidats dont le travail soumis a été effectué comme pigistes ou contractuels plutôt que comme employés d'un organe de presse sont admissibles au concours pourvu qu'ils travaillent régulièrement en journalisme. Cette règle exigeait précédemment la preuve de travail dans le journalisme quotidien. On exige maintenant la preuve d'activité journalistique régulière auprès des candidats pigistes/contractuels dans les catégories suivantes : Reportage à caractère local, Reportage bref, Reportage élaboré, Texte explicatif, Grande Enquête, International, Reportage spécialisé, Économie, Sport, Culture et Politique.

Les restrictions sur le nombre de candidatures que peuvent soumettre les participants dans les catégories Grande Enquête et Nouvelles de dernière heure ont été éliminées.

Le nombre de candidatures que peuvent soumettre les organisations pour la catégorie du Projet de l'année a été réduit de trois à deux.

Les candidats au Reportage spécialisé doivent dorénavant soumettre un portfolio de quatre articles (plutôt que cinq).

Les candidats des catégories Chronique et Éditorial doivent soumettre un portfolio de trois chroniques ou éditoriaux (plutôt que «jusqu'à trois», tel que précédemment stipulé).

Les organisations qui soumettent une candidature dans la catégorie des Nouvelles de dernière heure doivent fournir l'information détaillée identifiant les articles compris dans la candidature dans les cas où les archives en ligne incluent des reportages publiés après la période de 36 heures couverte par la catégorie.

Conformément à la pratique établie, tous les changements approuvés par les gouverneurs du CCJ entrent en vigueur pour le concours de 2019, qui couvre le travail effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Plus d'information concernant ces changements, y compris la liste complète des nouvelles dates d'échéance de chacune des catégories, est disponible sur le site web du CCJ (www.nna-ccj.ca).

Le Concours canadien de journalisme a été créé en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence dans les quotidiens au Canada. Le concours est aussi ouvert aux agences de presse et autres organes de presse (à l'exception des télé-radiodiffuseurs et magazines) qui publient du contenu original au moins cinq jours par semaine.

