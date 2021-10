Modifications au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles - Le ministre Jean Boulet annonce des prestations plus généreuses pour les jeunes handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une somme de 26 millions de dollars d'ici 2025 permettra de bonifier les prestations du Programme de solidarité sociale (PSS) pour les jeunes handicapés ayant atteint leur majorité et dont les parents recevaient déjà le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE).

Concrètement, ces jeunes adultes accéderont plus rapidement à une aide financière du PSS bonifiée et destinée aux personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Auparavant, il fallait attendre cinq ans et demi avant de pouvoir bénéficier de cet ajustement.

Pour y parvenir, le gouvernement a modifié les critères d'admissibilité pour y inclure la période durant laquelle les parents de ces jeunes ont reçu le SEHNSE.

Cette mesure rétroactive au 1er octobre 2021 se traduit par une augmentation graduelle des prestations pour les personnes visées, qui vont donc recevoir plus vite une prestation plus élevée, soit 1 298 $ par mois. Cela correspond à une bonification mensuelle de 187 $.

De plus, cette accélération du processus d'admissibilité permettra également à ces personnes d'être admissibles au Programme de revenu de base (PRB) dès sa mise en œuvre. Quelque 800 enfants handicapés devenant adultes bénéficieront de cette mesure. Cette dernière s'inscrit dans un ensemble de modifications apportées récemment au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Citations :

« Avec cette modification, nous venons corriger une lacune longtemps décriée par les familles. C'était donc une priorité pour moi de répondre positivement aux demandes des parents et à celles des jeunes atteignant leur majorité et se trouvant dans cette situation. Déjà durement touchés dans leur quotidien, ils pourront désormais compter immédiatement sur des prestations bonifiées qui leur assureront une meilleure qualité de vie au quotidien. Je le réitère, l'une des priorités incontournables de notre gouvernement est de faire du Québec une société toujours plus juste, équitable et inclusive, et ce, pour l'ensemble de la population. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous sommes très sensibles aux situations vécues par les enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels et par leurs familles. Nous nous sommes engagés à mieux répondre à leurs besoins et à améliorer leur qualité de vie. Cette aide financière additionnelle donnera certainement un nouveau souffle à ces enfants devenus adultes, qui ont besoin de soutien pour se soigner et s'épanouir malgré leur handicap. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

Faits saillants :

Des modifications ont aussi été apportées au Règlement pour aider davantage de personnes en situation de vulnérabilité à obtenir des prestations plus généreuses dans le cadre du PSS, comme les personnes qui bénéficient d'une rente d'invalidité ou d'une somme additionnelle accordées par Retraite Québec. Ceux-ci pourront également bénéficier d'une augmentation rétroactive au 1 er octobre 2021.

octobre 2021. D'autres modifications, découlant notamment des budgets du Québec 2020- 2021 et 2021-2022, ont également été apportées au Règlement, ainsi que pour tenir compte de la réforme de l'indemnisation des personnes victimes d'actes criminels.

2021-2022, ont également été apportées au Règlement, ainsi que pour tenir compte de la réforme de l'indemnisation des personnes victimes d'actes criminels. L'amélioration du revenu disponible des personnes est au cœur du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. Ce plan prévoit des investissements de près de 3 milliards de dollars, dont 94,5 % constituent de nouvelles sommes.

Le PRB sera introduit, à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Il s'agit d'une aide supplémentaire de 1,25 milliard de dollars versée au bénéfice de 84 000 personnes.

