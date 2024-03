Modification réglementaire - Gaspésie - Modification de la limite de prise quotidienne et de possession pour l'omble chevalier dans la zone de pêche 1

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche qu'une diminution de la limite de prise quotidienne et de possession pour l'omble chevalier entrera en vigueur le 1er avril 2024.

L'omble chevalier d'eau douce (oquassa) a été désigné espèce vulnérable au Québec en 2023. Afin de protéger ses populations d'un prélèvement excessif, la limite de prise quotidienne et de possession pour cette espèce dans la zone de pêche 1 sera modifiée ainsi : 10 ombles en tout, dont un maximum de 2 ombles chevaliers.

Il est important de rappeler que, dans les territoires fauniques structurés, il est obligatoire de déclarer distinctement les captures d'ombles chevaliers des captures d'ombles de fontaine.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage- Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour différencier l'omble de fontaine de l'omble chevalier, on peut consulter l'affiche Sachez distinguer l'omble de fontaine de l'omble chevalier (quebec.ca).

Pour obtenir plus de renseignements sur la réglementation en vigueur, les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter la réglementation à l'adresse suivante : www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

