Modification réglementaire - Côte-Nord - Extension vers l'ouest de la pêche au bar rayé sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche de l'extension vers l'ouest de la pêche au bar rayé sur la Côte-Nord, incluant maintenant la rivière Portneuf jusqu'au premier barrage en amont de la route 138 dans la zone de pêche 21. La nouvelle limite ouest correspond à une droite reliant, au sud du Saint-Laurent, la pointe à Santerre de Rimouski (48° 23' 50,54'' N., 68° 40' 23,24'' O.), et du côté nord du Saint-Laurent, un point situé à 48° 34' 23'' N., 69° 08' 03'' O., soit une jetée de pierre à l'ouest de la rivière Portneuf. La limite quotidienne de prise demeure de 3 spécimens de 50 cm à 65 cm inclusivement. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2024 et sera donc effective dès l'ouverture de la pêche.

Au cours des dernières années, le Ministère a observé un nombre important de captures accidentelles de bar rayé à l'embouchure de la rivière Portneuf. Cette modification réglementaire régularisera la situation en autorisant la capture du bar rayé dans le secteur.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

