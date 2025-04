Modification des modalités de pêche sportive dès la saison 2025 sur les rivières Ristigouche, Patapédia et Matapédia

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Dans le but d'assurer une saine gestion des ressources fauniques, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les pêcheurs que des changements ont été apportés à la réglementation de la pêche sportive à l'omble de fontaine et au saumon atlantique dans les eaux québécoises des rivières Ristigouche, Matapédia et Patapédia dès l'ouverture de la saison de pêche 2025.

Ces modifications réglementaires s'inscrivent dans la démarche du MELCCFP concernant les faibles montaisons de grands saumons appréhendées pour 2025. Elles font également suite aux modifications réglementaires mises en place en 2022 dans les rivières à saumon de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent afin de protéger les stocks d'omble de fontaine anadrome (ou truite de mer), qui démontraient un déclin généralisé.

La nouvelle réglementation, qui a fait l'objet de consultations régionales, vise une approche prudente dans la gestion des espèces afin de permettre une pêche sportive durable et une cohérence avec les modalités de pêche en vigueur dans les autres rivières à saumon du Québec.

Les principales modifications réglementaires sont les suivantes :

Dans les eaux de la rivière Ristigouche : La période de pêche au saumon atlantique débute le 15 avril et seule la pêche à la mouche est autorisée durant toute la saison de pêche. La remise à l'eau de tous les saumons capturés à la pêche sportive est obligatoire avec un contingent de deux saumons par jour. La période de pêche à l'omble est du 15 mai au 10 septembre. L'engin de pêche permis est modifié dans certains secteurs où la pêche à la ligne est autorisée pour favoriser les pratiques de remise à l'eau. La limite de prise quotidienne d'omble est d'un en tout ou zéro gardé, selon des secteurs.

: Dans les eaux de la rivière Patapédia : La remise à l'eau de tous les saumons et ombles capturés à la pêche sportive est obligatoire. Le contingent de saumon pris et remis à l'eau est de deux par jour.

: Dans les eaux de la rivière Matapédia : La période de pêche à l'omble débute le 15 mai dans le secteur situé à 50 mètres en amont de son embouchure et le côté aval du pont du Canadien National (CN) à Millstream.

:

Le Ministère invite les pêcheurs à consulter son site Web pour vérifier la réglementation en vigueur dans le secteur de pêche visé avant de commencer leur activité.

Le MELCCFP invite les citoyens à signaler tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

