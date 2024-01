Modification des heures d'ouverture de l'urgence de Rivière-Rouge - Tous les efforts sont déployés pour assurer des services de qualité à la population

QUÉBEC, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Alors que les services de l'urgence de Rivière-Rouge seront dorénavant offerts de 8 h à 20 h à compter du 1er février prochain en raison du manque de personnel dans la région, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, tiennent à assurer à la population des Laurentides qu'en aucun cas une fermeture complète de l'urgence n'est envisagée. Celle-ci demeurera ouverte. Tout est déployé afin de s'assurer que les patients et patientes reçoivent les soins et services dont ils ont besoin, en toute sécurité.

Parmi les efforts déployés pour assurer des services et des soins sécuritaires pour la population, mentionnons qu'un médecin demeurera présent la nuit afin de soigner les patientes et patients admis pendant la journée et nécessitant des soins durant la nuit. Pour les situations d'urgence pouvant survenir de façon inattendue, ce médecin pourrait aussi être interpellé pour stabiliser les personnes dont l'état de santé serait trop critique, avant qu'elles puissent ensuite être transportées en ambulance dans les hôpitaux voisins. Les services ambulanciers ont été bonifiés afin d'assurer un transfert rapide vers les hôpitaux de Mont-Laurier ou de Sainte-Agathe. Ces mesures permettront d'assurer qu'aucune personne ne soit laissée sans service. En parallèle, les efforts de recrutement se poursuivent activement pour le secteur d'Antoine-Labelle afin de permettre à l'urgence de rouvrir ses portes 24 heures sur 24.

Rappelons que la décision de modifier les heures d'ouverture de l'urgence fait suite à de nombreux mois de consultations qui se sont amorcées au printemps dernier. En tout temps, c'est la sécurité des usagers et usagères qui a été au cœur de la réflexion. Le CISSS des Laurentides a évalué plusieurs éléments afin de prendre une décision éclairée :

Nombre de visites à l'urgence et principales périodes d'achalandage;

Nombre de transports par ambulance;

Nombre de demandes pour des examens diagnostiques;

Disponibilité du personnel;

Besoins médicaux, etc.

Citations :

« Toutes les mesures sont mises en place à l'urgence de Rivière-Rouge pour assurer une prise en charge sécuritaire des personnes ayant besoin de soins critiques. C'est une priorité. Les équipes sont à pied d'œuvre pour combler les besoins de personnel. J'insiste sur ce point : il n'est aucunement question de procéder à une fermeture complète de l'urgence. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous faisons face à un défi majeur de manque de personnel à l'hôpital de Rivière-Rouge. Le personnel en place travaille déjà très fort dans des conditions qui ne sont pas faciles. Nous devons le reconnaître et les remercier. Nous pourrions difficilement leur demander d'en faire davantage. Si tout le monde met l'épaule à la roue et que nous travaillons ensemble de façon constructive, je suis convaincue que nous trouverons des solutions aux défis que pose la rareté de main-d'œuvre. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de Rivière-Rouge demeure ouvert et continuera d'offrir de nombreux services de proximité à la population, notamment l'unité de médecine, l'imagerie médicale, les prélèvements, les services en psychiatrie, l'hémodialyse, la réadaptation, les soins de longue durée, le groupe de médecine familiale, les cliniques externes, le soutien à domicile ainsi que les services d'oncologie.

Rappelons que pour des problèmes de santé qui ne nécessitent pas de soins immédiats, plusieurs ressources existent, notamment les différentes options du 811, dont le guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille et la ligne pédiatrique pour les parents.

