Modification de la loi sur les décrets de convention collective - Québec donne aux patrons un passe-droit pour abolir les décrets et appauvrir les travailleur.euse.s d'un même secteur

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ veut donner un passe-droit aux patrons d'un secteur sous décret pour abolir de façon unilatérale ledit décret. Le projet de loi de la CAQ sur les décrets de convention collective pourrait mener à l'appauvrissement de milliers de travailleur.euse.s.

« Pour mettre en place un décret de convention collective, ça prend une demande conjointe des parties patronale et syndicale d'un même secteur. Pourquoi permettre d'abolir un décret à la seule demande des patrons? Ce n'est pas logique. Encore une fois, le gouvernement ouvre la porte de façon inquiétante à un appauvrissement de milliers de travailleur.euse.s », dénonce le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Entrée en vigueur plus rapide

Sur une note plus positive, lorsqu'il y a bel et bien un décret, la mise à jour de celui-ci devrait être accélérée avec les dispositions proposées, ce qui permettra que les augmentations salariales négociées par le syndicat puissent s'appliquer plus rapidement.

« Nous saluons les dispositions qui devraient permettre de raccourcir les délais avant l'entrée en vigueur des augmentations de salaire et des conditions de travail négociées. Les travailleur.euse.s de la sécurité privée ont parfois dû attendre jusqu'à 18 mois l'entrée en vigueur d'une mise à jour d'un décret et de voir la couleur de leurs augmentations salariales. On voit dans le projet de loi une clé pour mettre fin à de tels délais », salue Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos représente des travailleur.euse.s couvert.e.s par trois décrets de convention collective, soit celui de la sécurité privée, celui de l'installation des équipements pétroliers et celui de la signalisation routière, obtenu en 2023. « Il s'agit de garde-fous importants pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleur.euse.s d'un secteur. Les syndiqué.e.s ouvrent la voie et tout le monde en bénéficie. Ce système doit demeurer, et même s'étendre à de nouveaux secteurs », illustre Nicolas Lapierre.

Il existe au total 15 décrets différents, dans 9 secteurs d'activité (service automobile, entretien d'édifices publics, agent.e.s de sécurité, camionnage, enlèvement des déchets solides, installation d'équipements pétroliers, menuiserie métallique, signalisation routière et matériaux de construction). En 2025, les 15 décrets couvraient 90 010 personnes salariées œuvrant dans 8 527 entreprises.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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