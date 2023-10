Modification de la loi R-20 : la CSD Construction appelle à une consultation plus large

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le président de la CSD Construction, Carl Dufour, représentant quelque 25 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction, a exprimé cet après-midi ses préoccupations au ministre du Travail, Jean Boulet, quant à la réforme de la loi R-20 envisagée par le gouvernement du Québec. Pour le syndicat, la volonté exprimée par le gouvernement d'augmenter la productivité, notamment par l'augmentation des types de tâches effectuées par différents métiers, pourrait réduire la qualité des travaux en plus de compromettre la sécurité sur les chantiers.

La CSD Construction appelle à une consultation plus large pour garantir que les travailleurs de l'industrie de la construction ne soient pas pénalisés par la réforme proposée. « Si on veut vraiment améliorer l'industrie de la construction, on doit réfléchir pour vrai », a déclaré Carl Dufour. « Le ministre du Travail ne peut pas faire un semblant de consultation pour ensuite se dédouaner et faire ce qu'il veut sous prétexte d'avoir consulté les syndicats ».

« Nous avons le sentiment que les dés sont pipés », a déclaré Dufour. « Le ministre organise des rencontres avec les syndicats, mais il nous laisse traiter uniquement de quelques questions spécifiques triées sur le volet. Si nous voulons réellement améliorer l'industrie de la construction, ça va prendre une réflexion plus large sur l'industrie et le gouvernement doit écouter l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la construction. »

Le gouvernement du Québec est le principal donneur d'ouvrage dans l'industrie de la construction. Selon la CSD Construction, s'il gérait mieux l'octroi de ses projets, il y aurait une pression moins forte sur l'industrie et donc plus d'efficacité. « La polyvalence ne devrait jamais se faire au détriment de la compétence », a déclaré M. Dufour. « Ce que le gouvernement veut faire en réformant la loi R-20, c'est de tourner les coins ronds parce qu'il n'arrive pas à livrer les maisons des aînés, les hôpitaux, les écoles et les routes promises lors des élections ».

Le syndicat affirme que le principal problème de productivité sur les chantiers vient de la mauvaise planification et que demander à des travailleurs de faire des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés ne fera qu'aggraver la situation.

« Nous sommes déjà en train de travailler en double et de recommencer des travaux pour toute sorte de raisons, comme des erreurs de plan. Imaginez ce que ça va devenir lorsqu'il va falloir en plus recommencer parce qu'on demande à des travailleurs de faire des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés », ajoute Carl Dufour.

La CSD Construction appelle le gouvernement du Québec à écouter les préoccupations des travailleurs de l'industrie de la construction et à garantir que la réforme proposée ne compromette pas la compétence et la sécurité sur les chantiers.

À propos de la CSD

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 25 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

SOURCE CSD Construction

Renseignements: Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]