OTTAWA, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Garantir que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont il a besoin pour assurer la sécurité, la propreté et la navigabilité des voies navigables du Canada est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, accompagnée de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé qu'à la suite d'un processus concurrentiel, le contrat pour la conversion et le radoub du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Judy LaMarsh a été attribué à St. John's Dockyard Ltd (Newdock). Ce contrat est évalué à près de 34,3 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, et permettra de créer jusqu'à 80 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés dans la région. Les travaux sur le navire ont déjà débuté en décembre 2023, et devraient se poursuivre jusqu'en mars 2025.

Les travaux importants visant à améliorer les capacités du navire incluent la révision des systèmes de propulsion, de communication, et de navigation. De plus, des travaux seront entrepris sur les postes d''équipage et les espaces de travail, et une nouvelle grue pour les bouées sera installée.

Le NGCC Judy LaMarsh effectue des opérations de déglaçage essentielles au lancement de plusieurs saisons de pêche, et s'occupe des bouées de navigation dans les Grands Lacs, la Voie maritime du Saint-Laurent et le Canada atlantique. De plus, le navire est disponible pour des opérations de recherche et sauvetage, et d'autres opérations d'intervention d'urgence en cas de besoin. Le lac Ontario et la Voie maritime du Saint-Laurent sont les principales zones d'opération du navire. Lorsque la Voie maritime sera ouverte, le navire fournira une assistance à la navigation, et assurera l'entretien des aides à la navigation de la frontière du Québec jusqu'à Thunder Bay, en Ontario.

Ce n'est là qu'un exemple de la manière dont, grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada revitalise l'industrie de la construction navale, crée de bons emplois spécialisés, et construit de toutes nouvelles classes de navires, pour s'assurer que les services maritimes du Canada disposent d'équipements sécuritaires, fiables et modernes pour remplir leurs missions.

« Je suis très fière de voir que l'annonce d'aujourd'hui créera près d'une centaine d'emplois bien rémunérés, tout en stimulant l'économie de la région de St. John's. Alors que le NGCC Judy LaMarsh nous quitte pour la prochaine année, des mesures robustes seront mises en place, afin de continuer d'assurer la sécurité des Canadiens sur l'eau, et pour garder les routes commerciales vitales ouvertes toute l'année. Nous avons déjà hâte de l'accueillir de nouveau encore plus moderne et adapté, pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Stratégie nationale de construction navale vise à moderniser et à mettre à niveau la flotte de la Garde côtière canadienne, à soutenir de bons emplois à Terre-Neuve-et-Labrador, tout en assurant la sécurité des Canadiens sur l'eau. Ce travail est bénéfique à tous : il stimule l'économie et nous aide à protéger les côtes et les voies navigables du Canada. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l' Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Ce contrat permettra à la Garde côtière canadienne de disposer de l'équipement nécessaire pour s'acquitter de son mandat et assurer la sécurité des Canadiens. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous revitalisons l'industrie de la construction navale, créons de bons emplois, et modernisons notre flotte existante. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Newdock jouit de décennies de confiance et de collaboration avec la Garde côtière canadienne. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés pour une autre conversion majeure de navires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada. Ce contrat soutiendra de nombreux emplois dans notre chantier tout en contribuant à l'économie locale grâce à notre vaste réseau de chaîne d'approvisionnement. »

Paul Antle, président-directeur général, St. John's Dockyard Ltd.

Faits en bref

Le NGCC Judy LaMarsh a été construit par Aker Arctic en Roumanie en 2010, où il a été utilisé comme remorqueur commercial de lutte contre les incendies dans la mer Caspienne.

En novembre 2021, la Garde côtière canadienne a acheté le brise-glace léger à la société Atlantic Towing Limited, basée au Nouveau-Brunswick.

En février 2022, le navire a été rebaptisé en l'honneur de Judy LaMarsh . L'honorable Judy LaMarsh a été l'une des premières femmes à occuper un poste de ministre fédéral, en tant que ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et ministre du Sport amateur (1963-1965). Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de programmes fédéraux novateurs, notamment l'assurance-maladie et le Régime de pensions du Canada . En tant que secrétaire d'État du Canada (1965-1968), elle a contribué à la création de la Commission royale d'enquête sur la condition de la femme au Canada . En reconnaissance de ses nombreuses années de service, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 1980.

La Stratégie nationale de construction navale est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement des flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, tout en soutenant les emplois spécialisés dans l'industrie canadienne de la construction navale et en générant des avantages économiques pour les collectivités partout au Canada.

. Entre 2012 et juin 2023, environ 11,34 milliards de dollars en contrats ont été attribués à des entreprises canadiennes dans le cadre du troisième pilier de la Stratégie nationale de construction navale pour des projets de réparation, de radoub et d'entretien.

