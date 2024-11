Joël Chareyron nommé président du conseil d'administration de la CORPIQ

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La CORPIQ a le plaisir d'annoncer la nomination de Joël Chareyron à la présidence du conseil d'administration.

Joël Chareyron aura notamment pour mission de poursuivre la dynamique engagée au cours des derniers mois, laquelle vise à renforcer le positionnement de la CORPIQ auprès de son écosystème sectoriel et institutionnel. LA CORPIQ entend ainsi contribuer activement à la recherche de solutions pour répondre aux défis du secteur de l'habitation, en se positionnant comme un facilitateur, en offrant notamment aux propriétaires des solutions adaptées face aux réalités du marché.

Cette nouvelle dynamique implique une révision de la gouvernance de l'organisation et de sa politique en matière de responsabilité sociale. Des missions qui seront au cœur du mandat de Joël Chareyron, et pour lesquelles il pourra mettre à profit son expertise multidisciplinaire en technique, commerce et gestion, ainsi que la richesse de sa carrière professionnelle.

Homme d'affaires reconnu à Montréal, il a dirigé des équipes techniques avant de créer et gérer une entreprise de services de gestion immobilière pour une clientèle nationale en France. En 2018, il a rejoint le Groupe Alfid Services Immobiliers, où il occupe aujourd'hui le poste de vice-président Stratégie et Affaires. Investisseur immobilier, propriétaire de plex, il siège au sein de plusieurs conseils d'administration, notamment celui de la CORPIQ depuis plus de 2 ans.

« Il me fera plaisir de pouvoir apporter toute mon expertise en matière de gouvernance pour permettre à la CORPIQ d'assumer pleinement son rôle et ses responsabilités sociales en tant que représentant d'un pan important de l'économie québécoise », Joël Chareyron, président.

« La CORPIQ est extrêmement chanceuse de pouvoir compter sur l'expérience stratégique de Joël pour diriger notre conseil, surtout en cette période de mise en œuvre de notre planification stratégique. Avec sa vision et le soutien de notre équipe, je suis convaincue qu'il renforcera notre rôle de pilier dans l'industrie locative », Nathalie Mercier, directrice générale de la CORPIQ.

Dans ce contexte de renouvellement de la présidence, Eric Sansoucy demeure porte-parole de l'organisation.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui procurent des logements et condos locatifs à plus de 600 000 ménages locataires, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements. Les propriétaires québécois logent 1,5 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

Information et demandes d'entrevues : Cell : 438-410-0919 - [email protected]