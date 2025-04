Modernisation du réseau électrique entre les postes Saraguay et Rockfield - Le BAPE est mandaté pour tenir une médiation

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le mandat de tenir une médiation concernant le projet de modernisation du réseau électrique entre les postes Saraguay et Rockfield sur l'île de Montréal par Hydro-Québec. Ce mandat débutera le 5 mai 2025. Sa durée sera de 2 mois et pourra être prolongée s'il existe une réelle perspective d'entente.

La médiation sera présidée par Linda St-Michel dont le curriculum vitae peut être consulté sur le site Web du BAPE.

Qu'est-ce qu'une médiation?

Une médiation est privilégiée lorsque les enjeux soulevés dans les demandes d'examen public ont trait à des éléments de nuisance et de cohabitation, que la justification du projet n'est pas remise en cause et que la nature des préoccupations permet d'entrevoir une possibilité d'entente entre les parties intéressées. Pour assurer le succès d'une médiation, il importe que les parties concernées participent activement au règlement des différends.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le site Web du BAPE et dans le Registre des évaluations environnementales. Les documents peuvent aussi être consultés en version électronique à la bibliothèque publique de Montréal-Ouest. Les citoyennes et citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

