Modernisation du Règlement sur les aliments - Le ministre Lamontagne annonce un projet pilote pour la mise en marché de proximité

QUÉBEC, le 15 févr. 2020 /CNW Telbec/ - De passage à la journée de réflexion stratégique de l'Union paysanne, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a annoncé la mise en œuvre d'un projet pilote en vue de prendre en considération les réalités des petites productions artisanales dans l'agriculture. Ce projet comporte deux volets. Les producteurs artisans inscrits au projet pilote pourront effectuer les activités liées à l'un ou l'autre des deux volets :

Volet 1 - Abattage à la ferme de poulets provenant de productions artisanales sans quota.

Volet 2 - Préparation à la ferme d'un aliment ayant subi une cuisson et contenant comme ingrédient du lait cru provenant de la ferme et autre que du lait de vache.

Cette initiative prévoit que les pratiques des producteurs artisanaux inscrits seront vérifiées afin d'assurer la salubrité des aliments. Les données recueillies permettront d'encadrer les pratiques en vue de maîtriser les points critiques. Les résultats seront communiqués aux différents acteurs du milieu pour favoriser la transmission des connaissances.

Citation

« Je me réjouis de lancer ce projet pilote. Il tient compte des demandes de la communauté des agriculteurs artisanaux. Au Québec, il importe que chaque personne qui désire mettre ses talents et sa passion au service de l'agriculture et de l'occupation du territoire puisse bénéficier d'un environnement qui lui permette de s'épanouir et de gagner sa vie. Les résultats seront mis à profit dans le contexte de la révision de la Loi sur les produits alimentaires et du Règlement sur les aliments, qui gagnent à être mis à jour pour tenir compte de la demande des consommateurs pour les produits locaux. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Les producteurs artisans qui souhaitent participer au projet pilote peuvent consulter le site Web du Ministère.

Les produits obtenus dans le contexte du projet pilote seront destinés à la consommation personnelle uniquement.

Lien connexe

Pour plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca/projetpilote-artisans

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525