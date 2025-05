MODERNISATION DU RÉGIME FORESTIER - Prévisibilité et régionalisation : des conditions essentielles pour une gestion durable, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - À la veille des consultations particulières sur le projet de loi 97 visant à moderniser le régime forestier, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dépose son mémoire et réitère l'importance d'une gestion forestière axée sur la prévisibilité et la régionalisation des décisions. Nous saluons d'emblée la volonté du gouvernement d'aller dans cette direction, mais demandons toutefois d'éviter d'alourdir le fardeau administratif de l'industrie.

Le mémoire de la FCCQ peut être consulté ici.

« L'industrie forestière est un pilier stratégique de l'économie québécoise, particulièrement en région, où elle soutient plus de 130 000 emplois directs et indirects. L'industrie réclame depuis plusieurs années un régime plus adapté aux réalités régionales et nous sommes satisfaits du projet de loi à cet égard », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Des règlements à venir qui seront déterminants

Certaines zones grises préoccupent néanmoins la FCCQ. Elle demande au gouvernement de préciser ses intentions quant aux taux applicables qui seront utilisés pour fixer les redevances annuelles, au nouveau mécanisme de tarification forestière et à la gestion des chemins multiusages. Les entreprises estiment que plusieurs de ces aspects restent nébuleux, mais sont déterminants pour assurer le succès de la réforme.

La FCCQ appelle également à éviter l'allongement des délais administratifs et la multiplication des contraintes règlementaires dans un contexte ou la compétitivité des entreprises forestières a été mise à mal dans les dernières années.

« Le débat autour du projet de loi démontre l'importance de valoriser les retombées environnementales, économiques et régionales générées par l'industrie forestière. Le gouvernement a un rôle important à jouer pour faire valoir l'importance du bois dans notre économie, notamment pour la construction de logements, l'utilisation pour les produits papetiers et d'emballage, les produits d'hygiène, et plusieurs autres », conclut Véronique Proulx.

